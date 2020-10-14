Затонувшие колонны для Казанского собора установят в Выборге

В Выборге из залива Балтиец подняли две 45-тонные заготовки для колонн. Ученые полагают, что в свое время они предназначались для Казанского собора, но баржа не выдержала груза и затонула. Более двухсот лет каменные глыбы пролежали в воде, в скором времени их планируют выставить на всеобщее обозрение у выставочного зала "Эрмитаж-Выборг".

...В конце XVIII века император Павел I задумал построить в Петербурге новый кафедральный собор. Это должен был быть храм принципиально новой архитектуры, призванный подчеркнуть величие Русской православной церкви и показать, что отечественные зодчие не уступают в мастерстве итальянским или французским. Был объявлен конкурс, свои проекты представили ведущие архитекторы тех лет: Кваренги, Камерон, Захаров, но император выбрал идею, предложенную молодым зодчим Андреем Воронихиным, бывшим крепостным Строгановых. Он получил вольную, но сохранил добрые отношения со своими бывшими хозяевами.

Воронихин представил проект масштабного здания с элементами классицизма и ампира. Одной из "фишек" Казанского собора стали колонны, проект предусматривал колоннаду как снаружи, так и внутри храма.

Павел I одобрил идею с колоннами, но встал вопрос, как их изготавливать и транспортировать в Петербург. Есть несколько версий, где брали материал для колонн Казанского собора. Одни историки склоняются к тому, что каменоломни обустроили на полуострове Бычья голова под Выборгом, другие уверены, что это месторождение Пютерлакс на территории современной Финляндии. Одно известно точно: работы вела артель знаменитого вологодского каменотеса Самсона Суханова.

Имя этого мастера в начале XIX века гремело в Петербурге. Вологодский крестьянин, бурлак, в возрасте 30 лет прибыл вСеверную столицу, нанялся каменотесом при строительстве Михайловского замка и стал так хорошо работать, что о его невероятном таланте заговорил весь город. Суханов мог идеально обтачивать огромные каменные глыбы, его методы, созданные не на основе научных разработок, а, что называется, по наитию, показали свою эффективность, и когда в Петербурге стали строить Казанский собор, создание колонн поручили именно Суханову. Мастер, конечно, уже не сам их обтачивал, он создал артель и предложил принципиально новый метод добычи ровных каменных глыб. Их стали вырезать с помощью клиньев и рычагов. Далее колонны вчерновую обтачивались на месте, чтобы немного снизить вес, и транспортировались в Петербург. При строительстве Казанского собора нужно было поставить 138 колонн на колоннаду и еще 56 для внутреннего обустройства храма.

Вес получался колоссальным - одна колонна для внутреннего убранства весила порядка 45 тонн.

Доставляли ценный груз в Петербург на баржах. На судно с величайшими предосторожностями грузили по две колонны. По такой же методике впоследствии будут транспортировать колонны для Исаакиевского собора.

О том, что не все доходило до пункта назначения, историки догадывались. Например, в 1824 году прямо напротив Сенатской площади затонула баржа с колоннами для Исаакиевского собора. Тогда их смогли поднять на поверхность, а в хрониках сохранились сведения, что баржа была сильно перегружена.

Когда десять лет назад на дне залива Балтиец нашли затонувшую баржу с двумя каменными глыбами, стало понятно, что, скорее всего, это заготовки для колонн Казанского собора. Почему не Исаакиевского? Да потому что они весили меньше - для Исаакиевского собора вырезали 150-тонные колонны.

Одна колонна для внутреннего убранства весила порядка 45 тонн

По словам директора выставочного центра "Эрмитаж-Выборг" Александра Костенко, несколько лет шли споры, как извлечь колонны из толщи воды. В итоге было принято решение выкатывать их на берег. Колонны очистили от ила и песка, закрепили на ремнях и за сутки выкатили на сушу. Следующий этап - транспортировка в Выборг к зданию выставочного центра. Технически это довольно сложная задача. Колонны погрузят на гигантские металлические ложементы. Доставка до места будет осуществляться с помощью огромного трубоукладчика, его привезут из Петербурга.

Вместе с колоннами были подняты и каменные блоки, их также должны были использовать для строительства Казанского собора. На дне осталась баржа. Для историков она имеет огромное значение. Дело в том, что о транспортировке колонн исследователи знают в основном из газетных заметок тех лет, технических деталей описано не так уж и много.

В выставочном центре "Эрмитаж-Выборг" рассчитывают, что баржу удастся поднять, законсервировать и показывать посетителям.