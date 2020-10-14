Госсовет Крыма разрешил продать "Массандру"

Государственный Совет РК принял постановление, которым включил акционерное общество "ПАО "Массандра" в план приватизации на 2020 год. Об этом сообщила пресс-служба крымского парламента.

Согласно документу, внесенному в региональный парламент главой республики Сергеем Аксеновым, уставный капитал предприятия составляет 3 миллиарда 575 миллионов 899 тысяч 662 рубля.

Решение поддержали 60 из 74 удаленно участвовавших в голосовании парламентариев. Также 13 депутатов проголосовали "против", еще один воздержался.

Ранее генеральный директор "Массандры" Янина Павленко рассказала о пользе для предприятия от приватизации.

- Мы работаем на рынке, где царит жесточайшая конкуренция, где надо оперативно принимать взвешенные решения, где существует право выбора самых лучших комплектующих, необходимых материалов для производства наших лучших вин, - напомнила она. - И "Массандра" все эти годы была лишена этого права, потому что приходилось согласовывать каждую сделку, будь то покупка или продажа, в министерстве сельского хозяйства Крыма. И несмотря на то, что работники минсельхоза всегда шли нам навстречу, старались дать согласования как можно скорее, это, тем не менее, занимало большое количество времени.

Кроме того, Павленко посетовала, что технический износ производственной техники объединения сейчас составляет более 70 процентов.

Замглавы минсельхоза Крыма Сергей Петелин пояснил, что уставный капитал предприятия не имеет никакого отношения к цене, с которой "Массандру" выставят на аукцион. По его словам, стоимость предприятия сформирует лицензированный оценщик, которого привлечет министерство имущественных и земельных отношений РК. А земля под виноградниками и вовсе останется у государства, поскольку она отдана в аренду "Массандре" на 49 лет, причем с обязательством использовать эти гектары исключительно для сельскохозяйственной деятельности.

В начале октября стало известно о том, что бывшую государственным унитарным предприятием "Массандру" преобразовали в акционерное общество.

В 2019 году находившуюся в федеральном управлении "Массандру" передали в собственность республики. Тогда же спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов допустил возможность его полной приватизации, ссылаясь на необходимость модернизации производственной базы.