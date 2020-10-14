Губернатор Кубани рассказал, вернут ли в крае карантин

Глава администрации Краснодарского края Вениамин Кондратьев высказал отношение к возвращению различных ограничений в связи с коронавирусной инфекцией.

"Знаю, что сегодня жителей края очень волнует вопрос, будем ли мы возвращаться к ограничительным мероприятиям из-за пандемии, - написал глава Кубани своем Telegram-канале. - Как и говорил раньше, мы не хотим вводить карантин, потому что понимаем, насколько сильно это может ударить по экономике и жизни простых людей".

Губернатор также сообщил о том, что делается в регионе для сдерживания распространения коронавируса: десятки больниц уже переведены в статус резервных "ковидных" госпиталей, наращивается количество проведенных тестов, контролируется соблюдение санитарных норм в общественных местах, кафе и ресторанах.

Вместе с тем Вениамин Кондратьев обратился к землякам с призывом ответственно относиться к ситуации, перестать игнорировать советы специалистов и медиков, соблюдать элементарные правила гигиены, носить маску и сводить к минимуму социальные контакты. Иначе, считает глава края, все наши рейды, штрафы организаций, и даже закрытие некоторых предприятий, не помогут преодолеть болезнь. "Берегите себя и своих близких!", - призвал глава региона.

По данным администрации региона, за последние сутки на Кубани зафиксировано 104 случая коронавирусной инфекции. Среди зараженных 61 женщина и 43 мужчины в возрасте до 87 лет. В том числе COVID-19 подтвержден у девяти детей. Всего на 14 октября в медицинские организации обратилось с подозрением на коронавирус 57 тысяч 812 человек, подтверждено 15 тысяч 389 случаев заражения, 332 жителя края умерли.