19 октября следователи-криминалисты отмечают профессиональный праздник. Это подразделение в Следственном комитете России считается элитным: без помощи его сотрудников не удается распутать ни одно резонансное дело. Только в этом году кубанские сыщики завершили расследование 144 преступлений прошлых лет, 21 из которых - убийства. Следы, считают они, не исчезают: нужно только уметь их найти.

Чтобы узнать, как их отыскивают, корреспонденты "РГ" отправились в отдел криминалистики следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Он находится в одном здании с Прикубанским и Западным следственными отделами Краснодара. В кабинетах - объемистые папки с материалами уголовных дел, а в большом шкафу, установленном в одном из коридоров. как в мини-музее, выставлены предметы, помогающие пинкертонам отыскивать криминальные следы в пространстве и времени.

- Каждому из предметов свыше полувека, - поясняет руководитель краевого отдела криминалистики Роман Мартыненко. - Тут можно увидеть видеокамеры образца 70-х годов, портативную печатную машинку и следственный чемоданчик той же эпохи. Тогда на вооружении наших коллег были фонарик, лупа, фотоаппарат "Зенит", а теперь на место преступления выезжает специально оборудованная криминалистическая лаборатория, позволяющая отыскивать невидимые следы преступления. Благодаря этой технике удается раскрывать преступления прошлых лет. Это одно из приоритетных направлений в нашей работе, которое контролирует лично глава СКР Александр Иванович Бастрыкин. Ход расследования резонансных преступлений, совершенных годы, а порой и десятилетия назад, мы регулярно обсуждаем в режиме видео-конференц-связи.

Роман Мартыненко в отделе криминалистики работает свыше 20 лет. Начинал с должности прокурора-криминалиста, а с 2012 года руководит отделом, созданном уже в составе краевого управления СКР. В его подчинении 18 сотрудников, которые с передвижной криминалистической лабораторией сразу выезжают на место происшествия в случае неочевидного преступления против личности, вызвавшего большой общественный резонанс, Также они предоставляют криминалистическое сопровождение в расследовании должностных и коррупционных преступлений и в обязательном порядке - преступлений в отношении детей.

- С начала года следователи-криминалисты 731 раз выезжали на места происшествий, приняли участие в 194 проверках показаний на месте и обысках, 628 допросах, провели 372 осмотра вещественных доказательств, назначили 1066 экспертиз, - приводит цифры Мартыненко. - С их помощью установлена причастность лиц к совершению свыше 200 противоправных деяний. Раскрыто 98,68 процента совершенных убийств (154 из 156), достигнута стопроцентная раскрываемость преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим смерть.

В век цифровых технологий следы остаются не только на предметах и вещах, но и в виртуальном пространстве

Интересуемся, какие ноу-хау появились в последнее время на вооружении криминалистов.

- Несколько лет назад во все следственные органы СКР, в том числе и в Краснодарское управление, поставили высокотехнологичную криминалистическую технику, - говорит Роман Григорьевич. - Так, сейчас на вооружении есть американская цианакрилатная камера. Чисто внешне она напоминает духовой шкаф, но трудно переоценить значение аппарата в расследовании. К примеру, когда изымается огнестрельное оружие, тот же пистолет, он помещается в камеру и окуривается специальными парами, благодаря чему становятся видны абсолютно все отпечатки.

В век цифровых технологий следы остаются не только на предметах и вещах, но и в виртуальном пространстве. Современные преступники это хорошо знают, поэтому стирают информацию в мобильниках и планшетах. Спрашиваю, можно ли ее восстановить?

- Сделать это позволяет мобильный комплекс для сбора и анализа цифровых данных UFED - прибор, считывающий информацию с мобильных устройств и восстанавливающий удаленные пользователем файлы, - отвечает Мартыненко. - С его помощью удавалось восстановить удаленную переписку и фотографии, прямо или косвенно свидетельствующие об осведомленности конкретного лица о совершенном или готовящемся преступлении. Также наше управление оснащено георадаром - прибором, предназначенным для зондирования земной поверхности, позволяющим обнаружить пустоты не только в земле, но и в бетоне. Именно он помог обнаружить несколько сокрытых жертв преступлений. Тепловизор помогает в поиске пропавших детей, а в лучах лампы экспертного света можно увидеть то, что сокрыто от обычного глаза.

По инициативе отдела криминалистики с 2016 года формируется база данных телефонных соединений с мест неочевидных преступлений. Находившиеся в пользовании подозреваемых абонентские номера проверяются. Это позволило, например, установить лиц, причастных к совершению серии сексуальных преступлений против детей и ряду убийств прошлых лет. На учет поставлено свыше 1500 лиц, сформировано более 80 баз данных биллинговых соединений с мест совершения неочевидных преступлений.

Сложнее всего искать злоумышленника, жертвой которого стал ребенок. В Мостовском районе, где в мае 2019 года пропал девятилетний мальчик, на это ушло 14 месяцев. Сейчас резонансное дело готовится к передаче в суд. Примечательно, что все чаще на помощь правоохранителям приходят граждане. Несколько лет назад по инициативе отдела криминалистики на 400 мониторах, установленных в общественном транспорте, курсирующем по 80 основным маршрутам Краснодара, начали транслировать информационные ролики о розыске преступников и лиц, пропавших без вести, что помогло задержать жестокого насильника. А на след злоумышленника помог выйти наблюдательный молодой человек.

Благодаря современным технологиям удается раскрывать дела прошлых лет, как это произошло в печально знаменитой Кущевке. Четвертого ноября исполнится десять лет со дня беспрецедентного по своей жестокости преступления - убийства 12 человек, в том числе четверых детей, в доме фермера Аметова. В ходе расследования криминалисты, шедшие по следу банды, раскрыли в общей сложности около 60 преступлений, в том числе 19 убийств. Хроника страшных событий - в фотографиях, собранных Романом Мартыненко в отдельной папке.

- Тогда, в начале ноября 2010 года, в станицу Кущевскую, на место кровавой драмы, прибыли практически все сотрудники отдела,- вспоминает он. - Увиденное в доме Аметовых произвело неизгладимое впечатление: десять лет прошло, но эта картина стоит перед глазами. На фотографиях видно, что внутри дома все обуглилось - стены, двери, мебель. Показывать тела жертв не имею права, но, поверьте, - это жуткое зрелище. Несколько месяцев мы провели в Кущевской, помогая следователям в раскрытии этого и других злодеяний, совершенных членами банды Сергея Цапка. И до сих пор продолжаем работать по делу данной группировки, члены которой, возможно, причастны к другим нераскрытым преступлениям прошлых лет.

Искали больше года

В мае минувшего года в станице Баговской Мостовского района пропал девятилетний мальчик. На поиски ребенка тогда вышли сотни неравнодушных людей. Поиск возглавил первый заместитель руководителя краевого управления СКР генерал-майор юстиции Андрей Маслов. В течение долгих недель добровольцы прочесывали сложные участки местности, поднимались в горы, переправлялись через реки. Все безуспешно. По факту исчезновения ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство". Больше года криминалисты сопровождали расследование уголовного дела, которое находилось в производстве Первого отдела по расследованию особо важных дел.

И вот в июле 2020 года они вышли на след женщины, убившей мальчика. В содеянном подозреваемая созналась, ее показания подтверждены собранными уликами. Преступницей оказалась сожительница дяди ребенка. Она рассказала, что причиной возникшего конфликта стала громкая музыка, которую подросток включил в ее доме, чем мог разбудить спавших детей. Тетя стала упрекать мальчика, произошла ссора, и она задушила ребенка.

Согласно опубликованной в Сети информации, после убийства женщина расчленила тело мальчика и спрятала фрагменты в металлическую флягу в подсобном помещении. В емкость с останками она периодически подливала хлорку и подсыпала песок. Однако следователям удалось выйти на след преступницы. Она взята под стражу, сейчас расследование уголовного дела в отношении нее завершается.

Справка "РГ"

Преступление считается неочевидным, когда признаки состава преступления и лицо, совершившее преступное деяние, не установлены.