В преддверии векового юбилея Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И. Я. Франко отпечатали красочно иллюстрированное издание "С веком вровень".

Здесь три героя - библиотека, библиотекарь и читатель. Альбом содержит информацию о богатейшем фонде, деятельности структурных подразделений библиотеки, ее сотрудниках, партнерах и читателях. Включены более 500 фотографий.

История республиканской научной библиотеки неразрывно связана с общественной жизнью на полуострове. В летописи учреждения - громкие имена, яркие события, свидетельства истинного подвижничества многих поколений квалифицированных специалистов - настоящих знатоков и энтузиастов своего дела.

- Ушли в прошлое времена, когда библиотекарь занимался исключительно учетом и выдачей книг. Мир стремительно меняется. Современные технологии наступают семимильными шагами, - рассказывает директор библиотеки Елена Ясинова. - Тем не менее книга и литература, независимо от того, в какой форме они представлены - типографской, электронной или виртуальной - это важнейший элемент культуры, а библиотека останется фантастическим миром, где человек совершает удивительнейшие открытия в своей жизни.

- Библиотека - это не просто дом для книг. В первую очередь - это место, где добываются знания, происходит главный выбор в жизни - выбор профессии, - рассказывает автор проекта, начальник издательско-редакционного отдела библиотеки, дизайнер и фотограф Сергей Стрельников. - Хотелось рассказать о людях, для которых чтение стало трамплином к успеху, а книги являются частью жизни. Мы собрали 32 портрета. Тех, кто дружит с библиотекой и книгой, тех, для кого книга стала отправным моментом в судьбе.

Известные деятели культуры, науки, спорта, медицины и промышленности Крыма. Объединяет их одно - любовь к чтению. Какая книга повлияла на выбор вашей профессии? Какую литературу вы бы рекомендовали своим друзьям? Удивительно, но эти два стандартных вопроса, заданные в процессе подготовки издания, по-новому раскрывают характер и мировоззрение известных крымчан.

- С каждым героем было очень интересно работать. Хотелось стряхнуть пафос, часто присутствующий у тех, кто добился успеха и определенного статуса в жизни. И это у нас получилось, - вспоминает Стрельников.

Справка "РГ"

Сегодня 17 отделов КРУНБ им. И. Я. Франко ежегодно обслуживают более 30 тысяч читателей. Книжный фонд библиотеки - 975 235 единиц хранения. Более 33,5 тысяч из них - раритетные издания (рукописи, старопечатные книги, издания гражданской печати, прижизненные издания классиков литературы, науки, искусства, одна из самых полных в городе коллекция периодических изданий XVIII-XIX вв.). В 2015 году на базе отдела редкой книги был открыт Региональный центр по работе с книжными памятниками РК.

Активно используются цифровые ресурсы. Читатели могут получить доступ к фонду медиатеки (около тысячи единиц), сети интернет, электронным каталогам и подписным электронным ресурсам библиотеки - ЭБД РГБ, СПС "Консультант" и "Гарант". А по соглашению с Президентской библиотекой на базе отдела создан Крымский региональный центр доступа к информационным ресурсам - "Библиороссика", "Знаниум", "IPRbooks", "Национальный цифровой ресурс РУКОНТ", "Znanium" и "Нон-фикшн" и др. Благодаря виртуальному абонементу "Литрес" книги из крупнейшей электронной библиотеки художественной литературы теперь можно читать бесплатно в режимах онлайн и офлайн.