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14.10.2020 18:03
Рубрика: Происшествия

На Кубани ногу рабочего затянуло в шнек винодельни

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На Кубани следователи устанавливают обстоятельства получения травмы мужчиной на рабочем месте. Об этом сообщает пресс-служба СК по Краснодарскому краю.

В Петербурге пугавшему травматом женщину и ребенка врачу велели сидеть дома

"В средствах массовой информации были опубликованы сведения о получении сотрудником одного из винодельческих предприятий Крымского района травмы во время работы, - говорится в сообщении. - Сообщается о том, что 13 октября 2020 года мужчина засыпал виноград в приемный пункт и во время работы его ногу затянуло в шнек. В результате сотрудник получил тяжелую травму ноги".

По указанию исполняющего обязанности руководителя следственного управления СК по Краснодарскому краю Андрея Маслова следственным отделом по Крымскому району организована доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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