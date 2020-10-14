На Кубани первые 30 медиков сделали прививки от коронавируса

Первыми в регионе начали проходить вакцинацию от коронавируса сотрудники инфекционных госпиталей и больниц, которые лечат пациентов с COVID-19. В первый день прививку сделали 30 врачей. Среди них - медики Краснодарской краевой больницы № 2 (ККБ-2). За тем, как это происходило, наблюдал корреспондент "РГ".

В Краснодарский край на днях доставили первые 42 дозы препарата российского производства "Спутник V".

"Инъекции препарата от коронавируса делают тем, кто находится в зоне риска, - медработникам инфекционных госпиталей, поликлиник, врачам скорой помощи, - рассказали в министерстве здравоохранения Краснодарского края. - Необходимо по возможности защитить их и уберечь окружение от распространения инфекции. Второй этап вакцинации проведут через 21 день для увеличения количества антител в организме".

Новую вакцину в тех же объемах получили все регионы страны. Препарат доставляют маленькими партиями из-за особенностей транспортировки и хранения. В будущем на Кубань отправят почти пять тысяч доз.

- В соответствии с инструкцией по применению препарата вакцинация проводится только в возрастном диапазоне от 18 до 60 лет, - рассказывает заведующая эпидемиологическим отделением ККБ-2 Оксана Шмелева. - Все добровольцы после прививки должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию еще в течение четырех недель. За это время формируется иммунитет к коронавирусу.

Сами медики, а это не только врачи, но и медсестры, через "Личный кабинет" Госуслуг ведут "Личный дневник наблюдений". Тем, кто сделал прививку от гриппа, требуется месячный перерыв. "За этим мы тоже строго следим, на каждого привитого врача или медсестру заводится специальная карточка наблюдения", - уточняет Шмелева.

Первой привилась заведующая пульмонологическим отделением Нона Мирцхулова. Через ее отделение прошла почти тысяча пациентов. Можете себе представить, какая нагрузка легла на плечи врачей. Ежедневно работать в противочумных костюмах, сдерживать себя в еде и питье.

- Все наши врачи и медсестры получили положенные выплаты, установленные государством за оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, - отметила заведующая отделением.

По словам медиков, проведение иммунизации от коронавируса запланировано в 2020 году по всей стране. До конца года в рамках соглашения между федеральным и региональным минздравом запланирована поставка еще 4,9 тысячи доз вакцины для 4,9 тысячи сотрудников 97 медицинских учреждений Кубани.

Тем временем

В преддверии приближения сезона простуд на Кубани от гриппа привито более 540 тысяч взрослых и почти 300 тысяч детей. В первую очередь вакцинируются люди, находящиеся в так называемой группе риска, - учителя, медработники, лица с хроническими заболеваниями и старше 60 лет. Кроме них приоритет в получении прививки имеют беременные, студенты, призывники, работники транспорта, коммунальной сферы и сферы обслуживания.