На Кубани раскрыли убийство супругов, совершенное 27 лет назад

На Кубани утвердили обвинительное заключение по уголовному делу 27-летней давности. Оно было возбуждено в отношении 57-летнего уроженца Казахской ССР, обвиняемого в убийстве супругов по статьям 102 и 146 УК РСФСР. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Преступление 27 лет оставалось нераскрытым. Основного фигуранта, не имеющего определенного места жительства, задержали в Москве 10 декабря 2019 года.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 марта 1993 года в Краснодаре обвиняемый, его брат и их знакомый (в отношении родственника уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с его розыском, в отношении третьего участника - прекращено из-за смерти) проникли в дом супругов, чтобы похитить их имущество, и совершили разбойное нападение. Подозреваемый нанес ножом множественные колото-резанные ранения в шею и грудь 60-летнему мужчине, а его подельник - множественные ранения в грудь 53-летней женщине. Супруги скончались на месте.

Как уточнили в пресс-службе СК по Кубани, супружеская пара была соседями брата задержанного. Чтобы совершить преступление, злоумышленники в целях конспирации надели перчатки, а также маски в виде колготок с прорезями для глаз и ворвались в дом. Соучастники похитили ювелирные изделия, часы, бытовую технику и деньги потерпевших на общую сумму свыше 4,5 миллиона рублей, которые разделили между собой и скрылись.

Уголовное дело направлено в Краснодарский краевой суд. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы за каждое преступление.