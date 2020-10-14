На Кубани за день запретили ввоз 68 тонн мандаринов из Турции

За один день в морских портах Туапсе и Новороссийска запретили ввоз более 68 тонн мандаринов. Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

"При проверке нескольких партий свежих мандаринов общим весом 68,87 тонны, прибывших из Турции, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен в живом состоянии карантинный объект: средиземноморская плодовая муха. Ввоз груза на территорию Российской Федерации запрещен", - говорится в сообщении.

Факт карантинного фитосанитарного состояния подтвердило заключение Новороссийского филиала Всероссийского научно-исследовательского института карантина растений.

Отмечается, что продукция должна была поступить на прилавки магазинов в Москве, Краснодаре и Новороссийске.