В Крыму женщина на пляже напоила алкоголем несовершеннолетнюю дочь

Прокуратура РК проверит появившуюся в социальных сетях информацию о госпитализации в Ялте девочки после пьянки в общественном месте с собственной матерью. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о том, что на Приморском пляже мать с несовершеннолетней дочерью распивала алкоголь, после чего ребенка для оказания ему медицинской помощи пришлось с признаками алкогольного отравления доставить в медучреждение.

Сотрудники прокуратуры намерены выяснить обстоятельства приобретения и употребления спиртных напитков и проверить, как жила и воспитывалась девочка. Также они дадут правовую оценку тому, как уполномоченные органы соблюдали законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, наблюдая за там, как родители соблюдают связанные с воспитанием и содержанием ребенка обязанности.

По результатам проверки правоохранители примут исчерпывающие меры прокурорского реагирования.