Строительство платной трассы Джубга - Сочи оценили в 2,4 трлн рублей

Стоимость строительства платной трассы Джубга - Сочи, по предварительным подсчетам, составит около 2,4 триллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса РФ Евгения Дитриха.

По его словам, проект планируется разбить на этапы и в первую очередь построить на самых загруженных участках обходы Сочи, Туапсе и Лазаревского.

Как рассказал глава "Автодора" Вячеслав Петушенко, платная трасса Джубга - Сочи может быть полностью построена к 2035 году, а обходы Туапсе и Лазаревского - к 2030 году.

По более ранним подсчетам стоимость строительства трассы составляла 1,4 триллиона рублей. Предполагается, что новая автодорога войдет в федеральный проект "Южный кластер".

Как уточнил Евгений Дитрих, объем финансирования "Южного кластера" до настоящего времени пока не согласован. Одна часть объектов будет выполняться за счет инвестпрограммы РЖД, а другая - дополнительно профинансирована.

"Предварительно мы говорили о том, что объем финансирования железнодорожных объектов составляет порядка 700 миллиардов рублей", - отметил он.