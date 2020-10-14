Ученый из Ирана приехал в Россию ради прорывного открытия для экологии

В начале 2021 года ожидается публикация исследования, которое может стать прорывом в создании технологии очистки почв, загрязненных тяжелыми металлами. Избыточная концентрация этих элементов в организме человека может привести даже к летальному исходу.

Сегодня очистка таких почв - большая проблема, а существующие технологии крайне несовершенны. Решением этой проблемы вместе со своими российскими коллегами занимается молодой иранский ученый Махмуд Мазарджинежадгучани. Специально для этого он приехал в Россию и не покинул ее даже тогда, когда началась пандемия.

Почему он приехал в Россию

Молодой ученый приехал в Россию, потому что считает, что здесь, как нигде, есть возможности роста для науки. "Ваша страна, - говорит он, - находится на переднем крае научных инвестиций и продвижения науки. Поэтому выбрал ее. И не ошибся. Здесь я увидел настоящее возрождение и совершенствование науки". А еще он уверен, что в Ростове-на-Дону, на кафедре почвоведения и земельных ресурсов, проходят самые счастливые дни его жизни.

Махмуд родился в Гунбадкавусе, маленьком городке, расположенном в северной части Ирана. До приезда в Россию вел тихую жизнь аспиранта и работал научным сотрудником в Инженерном колледже Тегеранского университета. Темой кандидатской диссертации стало исследование наноматериалов, с помощью которых можно решить проблему загрязнения воды и почв углеводородами и тяжелыми металлами.

- Я трудился над разработкой наноматериалов для эффективного разложения сточных вод текстильных предприятий, - рассказывает Махмуд. - Параллельно у меня была возможность проработать один год в группе биоэнергетики в Датском техническом университете. Там я участвовал в проекте, связанном с переработкой материалов. Проблема загрязнения почв актуальна не только на региональном уровне, но и на мировом. Меня заинтересовала эта проблема, поскольку именно научное сообщество может найти ее решение.

Китайский друг подсказал

Друг из Китая, с которым Махмуд познакомился на конференции в Дании, рассказал о Южном федеральном университете. О том, что сочетание в нем навыков и знаний с продвинутым уровнем экспертизы дает больше возможностей для молодого ученого.

И Махмуд подал заявку на должность постдока (это временная должность в вузах и научно-исследовательских учреждениях, которую занимают молодые зарубежные ученые со степенью кандидата наук).

- Ваши ожидания оправдались?

- Оглядываясь назад, я вижу, что эта возможность стала идеальной стартовой площадкой для моей научной карьеры. Она не только способствовала моему академическому развитию, но и позволила стать зрелым ученым, готовым создать свою собственную независимую исследовательскую группу. Я смог быстро интегрироваться в новый проект и проводить как независимые исследования, так и в сотрудничестве, чего не предлагалось в случае с Данией.

- Не одиноко вам здесь?

- Обычно в чужой стране, действительно, чувствуешь себя одиноким, как например, было со мной в Дании. В Ростове-на-Дону не так. Хотя первое время было для меня непростым. Однако доброта людей помогла мне разобраться в многих проблемах и успокоила. Во многом благодаря друзьям, которых я нашел, а также поддержке моей лаборатории, адаптация была относительно быстрой, прошла намного легче, чем я ожидал.

Через две недели Махмуда уже был счет в российском банке и телефон, квартира и даже абонемент в спортзал. "Я очень ценю самостоятельность, - признался ученый, - поэтому работал над тем, чтобы делать что-то более независимо, и, к счастью, это получилось".

Шесть статей за восемь месяцев

"Прошло восемь месяцев с тех пор, как я работаю старшим научным сотрудником Академии биологии и биотехнологии Южного федерального университета, - рассказал корреспонденту "Российской газеты" Махмуд. - Я легко влился в научный коллектив доктора биологических наук, профессора Татьяны Михайловны Минкиной. Моя цель здесь - разработка новых способов восстановления загрязненных почв".

Например, пояснил собеседник "РГ", для восстановления почв, загрязненных полициклическими ароматическими углеводородами (они образуются после сжигания или переработки органики: нефтепродуктов, древесины, мусора, пищи и так далее), проводят исследования процессов химического окисления. Вместе с коллегами из университета Махмуд опубликовал уже шесть статей, проиндексированных в Scopus (база данных для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в научных изданиях мира - прим. ред.).

А их исследование деградации органических загрязняющих веществ с применением реакции окисления Фентона было опубликовано в высокорейтинговом и престижном журнале "Environmental Research".

"Наш следующий шаг - исследование подвижности тяжелых металлов в сильно загрязненных промышленных зонах, - продолжает ученый. - Для этой цели разработана специальная установка, позволяющая наблюдать за миграцией тяжелых металлов в почве. Будут также изучены различные механизмы контроля мобильности тяжелых металлов и, впоследствии, разработана технология контроля загрязнения почв. Ожидается, что результаты этого исследования будут опубликованы в начале 2021 года".

Пять чувств открылись заново

- Махмуд, какие самые главные заблуждения о нашей стране вы бы сейчас назвали?

- О! Что здесь очень холодно, облачно и ветрено. Это совсем не так. Жизнь в России заново открыла все пять моих чувств, я вижу цвета красивых мест, слышу шум и суету города, осязаю аромат цветов и местной кухни.

- И какое ваше любимое блюдо?

- Пельмени и сырники определенно занимают первое место в моем списке, без которых я теперь не могу наслаждаться жизнью. Русская еда полезна для здоровья, потому что в ее основе натуральные ингредиенты, которые входят в состав таких блюд как борщ и окрошка.

- Что вам больше всего нравится здесь?

- Все это время я живу интересной жизнью: занимаюсь спортом, общаюсь с людьми. Импонирует особый интерес к иностранцам, дружелюбие и чувство патриотизма большинства россиян.

Я нашел много красивых мест, богатых историей, и добрых, энергичных и счастливых людей. Это то, что мне здесь нравится больше всего. Жить в России очень интересно. Я даже в отпуске предпочитаю оставаться в здесь.