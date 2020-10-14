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14.10.2020 20:46

Пока дождь не грянет

В городах Крыма ограничивают водоснабжение
Текст: Илья Изотов, Юлия Крымова (Севастополь - Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
На полуострове обостряется водная проблема. В Севастополе из-за стремительного пересыхания Чернореченского водохранилища введен режим повышенной готовности. А в Белогорске вслед за Симферополем и Алуштой ограничено водоснабжение.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По словам вице-губернатора Севастополя Владимира Базарова, водных ресурсов осталось в городе-герое на 81 день. Запас в Чернореченском водохранилище, питающем Севастополь, снизился до 16,8 миллиона кубометров из общего проектного объема 64 миллиона. В многоквартирных домах пока не будут ограничивать подачу воды. А вот садовые товарищества решено перевести на зимний режим водообеспечения.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что со следующей недели начнется переброска воды из резервного водоема у горы Гасфорта. Также он напомнил, что правительство РФ направило пять миллиардов рублей на решение проблемы дефицита воды в Севастополе. По его словам, до конца этого года будет построен водовод для переброски воды из Кадыковского карьера в Чернореченское водохранилище. А до 1 марта 2021 года - водозабор на реке Бельбек. Кроме того, будут заменены участки городского водопровода, на которых происходят большие потери воды.

Тем временем крымский Белогорск накануне присоединился к числу населенных пунктов, где из-за засухи введен ограниченный режим водоснабжения.

- В обычном режиме вода будет подаваться с 5.30 до 9.00 и с 17.00 до 23.00, - сообщил глава администрации Белогорска Игорь Ипатко. - В остальные часы давление в водопроводной сети будет понижаться.

Коммунальщики уточняют, что предложенный ГУП "Вода Крыма" график будет соблюдаться при условии "жесткой экономии водного ресурса".

Напомним, в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах из-за затяжной засухи вода подается населению по графику с начала сентября. Власти республики не исключают, что режим ограничений продлится до марта 2021 года, когда высока вероятность наполнения водохранилищ естественного стока талыми водами с горных плато.

Фото: Пресс-служба Совета министров Республики Крым
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Пока же для решения проблемы продолжается бурение еще трех подземных скважин с общим дебитом 10 тысяч кубометров в сутки. Сейчас в столицу Крыма уже подается до 40 тысяч кубометров артезианской воды с Вилинского и Ивановского подземных водозаборов - бурение этих скважин в Бахчисарайском и Сакском районах республики было завершено минувшим летом. К началу 2021 года планируется наладить подачу в Симферополь еще 40 тысяч кубометров воды из трех подземных водозаборов.

Но подземные ресурсы также не безграничны, поэтому принято решение построить на берегу моря, в Николаевке, мощную опреснительную станцию. Также ученые предлагают вплотную заняться созданием новых водохранилищ, в которые можно аккумулировать миллионы кубометров дождевой и карстовой воды, что сейчас сливается в море.

В регионах Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым ЮФО Севастополь

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