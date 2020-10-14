В Крыму на службу в армию отправят 2500 призывников

Во время осеннего призыва служить в Вооруженные силы России отправятся более 2000 молодых людей из Республики Крым и 500 из Севастополя. В основном они встанут в строй военнослужащих ЧФ и ЮФО.

Учитывая обострение ситуации с коронавирусом, в районных военкоматах и на сборных пунктах действуют особые санитарные меры. Новобранцы проходят обязательную термометрию и сдают кровь в специально развернутом мобильном пункте.

- Призывников тестируем дважды - в районных комиссариатах и на республиканском сборном пункте, - рассказал военный комиссар РК Юрий Лымарь. - У нас двойной контроль: тест в районных комиссариатах - мазок, а на сборном пункте - анализ крови. Пока не известен результат, новобранцы находятся в отдельном изолированном помещении.

Как рассказали в пресс-службе Черноморского флота, ежедневно специалисты подразделений радиационной, химической и биологической защиты проводят дезинфекцию всех помещений военкоматов. А их сотрудники и новобранцы обеспечены масками и дезинфицирующими средствами.

После отправки в воинские части призывников на 14 дней разместят в отдельных казармах. При этом питание и обучение новобранцев организуют отдельно от остальных военнослужащих. В Севастополе первая команда отправится в войска уже 14 октября, а в Ялте первые 17 призывников проводили накануне.