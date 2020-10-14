В Крыму резко выросло число случаев ОРВИ, пневмоний и COVID-19

В Республике эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 26 процентов, а в Симферополе - на 50 процентов. На этом фоне растет число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний и коронавируса. Об этом на заседании республиканского антикоронавирусного штаба сообщила главный санитарный врач Крыма, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

- Продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, - констатировала она. - По сравнению с прошлой неделей показатели выросли на 10 процентов.

На нынешней неделе планируется завершить вакцинацию взрослого населения и школьников от гриппа, что в обозримой перспективе должно остановить рост заболеваемости.

Растет и число зарегистрированных случаев внебольничных пневмоний - плюс 1693 диагноза за минувшую неделю. Это на 39,5 процента больше, чем на позапрошлой неделе. Больше всего пневмоний выявляется в Симферополе, в Джанкойском и Красногвардейском районах.

Стремительно распространяется на полуострове и коронавирусная инфекция. В некоторых муниципалитетах за минувшую неделю число выявляемых носителей COVID-19 практически удвоилось.

- Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Симферополе, - отметила Пеньковская. - По сравнению с прошлой неделей - прирост на 53 случая. С Симферополем по заболеваемости сравнялась и Алушта, где по сравнению с прошлой неделей число выявленных больных коронавирусом возросло практически в два раза. В 1,8 раза увеличилось число заболевших в Евпатории, в 3,5 раза - в Керчи, более чем в два раза - в Бахчисарае, где самая критическая ситуация с регистрацией семейных очагов.

За последние сутки в Крыму выявлено 163 случая коронавирусной инфекции - это исторический рекорд с начала пандемии. Для пациентов с COVID-19 развернуто 1750 коек. В ближайшую неделю их число увеличится еще на 130. В случае необходимости больных коронавирусом будут лечить и в новой республиканской больнице.