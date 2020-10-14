В кубанской станице открыли памятник "Казакам-черноморцам"

На въезде в кубанскую районную станицу Динскую, расположенную рядом с трассой М4 "Дон", в среду открыли памятник "Казакам-черноморцам".

Мероприятие было приурочено ко Дню образования Кубанского казачьего войска. В нем приняли участие губернатор Вениамин Кондратьев, председатель Заксобрания региона Юрий Бурлачко, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел, учащиеся кадетских классов, местные жители.

После торжественной церемонии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел освятил монумент.

Глава региона отметил, что этот памятник - один из символов современного казачества, а его открытие - дань уважения казакам-черноморцам, основателям Кубани.

"Благодаря Захарию Чепеге Екатеринодар и другие селения появились на карте Кубани", - отметил спикер ЗСК.

Памятник "Казакам-черноморцам" представляет скульптуру первого кошевого атамана Черноморского казачьего войска Захария Чепеги на коне. Он олицетворяет первых казаков - основателей городов и станиц на Кубани. Монумент создан по проекту скульптора Николая Раськова и краснодарского архитектора Василия Горбунова.

Сам Николай родом из станицы Динской, потомственный казак. Чтобы воплотить эту мечту, ему понадобилось более 20 лет, а на работу над эскизом памятника ушло чуть более десяти лет. Постамент казака на коне установлен на земельном кургане. Для изготовления монумента было использовано почти шесть тонн бронзы и более тысячи кубометров земли. Общая высота памятника составляет 12,9 метра.