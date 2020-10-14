В Сочи выросло количество аварий с участием электросамокатов

В Сочи растет количество аварийных ситуаций с участием электросамокатов и других аналогичных средств передвижения. Глава курорта Алексей Копайгородский дал поручение проработать вопрос ответственности владельцев подобных транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- Главное - это вопрос безопасности: и тех, кто пользуется подобными транспортными средствами, и тех, кто просто прогуливается по улицам города, - сказал мэр Сочи. - Бесконтрольность может привести к трагическим случаям, мы не должны этого допустить, нам нужно превентивно решать проблему.

Так, участники заседания профильного комитета по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства Городского собрания Сочи предложили закрепить ответственность арендаторов пункта проката - обязать их проводить инструктаж по технике безопасности и определять специальные маршруты движения с учетом обхода мест массового скопления людей. При этом предлагается ввести запрет на аренду лицам в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ограничить мощность выдаваемой в прокат электротехники до 250 Вт.

- В последнее время в Сочи стали популярны электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сегвеи и другие, - отметил председатель Городского собрания Сочи Виктор Филонов. - Несмотря на то что они могут развивать скорость выше 20 км/ч, сейчас по закону пользователи таких устройств приравнены к пешеходам. В прошлом году Минтранс РФ разработал масштабный проект поправок в ПДД, согласно которому появляется новый термин "средства индивидуальной мобильности". Также он предусматривает ответственность за нарушение правил езды на них. На данный момент проект поправок находится на проработке.

По итогам заседания полку ДПС ГИБДД по Сочи рекомендовали усилить контроль за соблюдением правил дорожного движения пользующихся электрическими средствами передвижения. Нарушителям грозит административная ответственность.

Кроме того, местные власти планируют направить в адрес Минтранса Краснодарского края и МВД РФ обращения по вопросу сокращения сроков принятия Правил эксплуатации пунктов проката средств индивидуальной мобильности и поправок к действующим ПДД в части регулирования их движения.

Как уточнил Виктор Филонов, после дополнительного изучения административной практики, сложившейся в регионах, депутаты подготовят законодательную инициативу об увеличении штрафных санкций за подобные правонарушения.