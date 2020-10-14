В Астрахани признали вменяемой женщину, замуровавшую сына в бетон

В Астрахани перед судом за убийство несовершеннолетнего ребенка предстанет 56-летняя местная жительница.

Жестокое преступление, в котором обвиняют женщину, произошло 4 марта. 12-летний подросток ушел из дома, а по возвращении поссорился с матерью.

Как сообщает следствие, обвиняемая дождалась момента, когда сын уснет, а потом расправилась с беспомощным ребенком. Дабы избежать ответственности женщина перевезла тело сына в пустующий дом своей матери и забетонировала убитого мальчика в подвале. Через два дня она обратилась с заявлением в полицию и сообщила об "исчезновении" сына.

"На первоначальном этапе расследования женщина всячески пыталась запутать следствие, говоря о том, что мальчика неоднократно видели около дома. Она также "опознавала" сына на камерах видеонаблюдения в различных частях города", - сообщает СК.

19 июня залитое бетоном тело ребенка обнаружено под полом нежилого дома. Кроме того, на дне Волги обнаружен пакет с орудием преступления и мобильный телефон мальчика, а судебная психолого-психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость обвиняемой.