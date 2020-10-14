Новый музей, открывшийся в Екатеринбурге, в ближайшее время станет достопримечательностью города, обязательной к посещению. В нем интересно и необычно все: местоположение (тридцатый этаж Делового дома "Демидов"), оформление, история создания и, разумеется, экспозиция - коллекция исторического холодного оружия и наград со всего света, которой нет равных ни в России, ни в мире.

В 52 витринах размещены 1300 клинков и 1600 наградных знаков - от Средневековья до наших дней.

Кинжалы, кортики, ножи, мечи, шпаги, сабли, палаши, ятаганы из сорока стран… Если дать волю воображению, то страшно представить, сколько жизней унесли за века эти предметы, когда владельцы использовали их по прямому назначению. Но теперь это мирные свидетели войн и конфликтов, геройских и вероломных поступков. Вот пиратское снаряжение, экзотические восточные каскара, пукко, тальвар, туарега, кукри, тха, чура, шамшир. Вот экипировка героев Дюма. Устрашающие ножи российского спецназа. Немецкое холодное оружие времен Великой Отечественной - у нас к нему особое отношение. Мечи японских самураев VI-IX веков… Они, конечно, молчат об обычае харакири, но так красноречиво. Впрочем, отвлекаясь от мрачных мыслей, восхищаешься мастерством оружейников, наделивших смертоносные предметы красотой, не поблекшей с веками.

Европейские, азиатские, американские, российские ордена и медали завораживают даже человека, не сведущего в фалеристике. Они утонченно красивы, как ювелирные изделия. Драгоценны своей уникальностью. Редчайший орден Белого орла, учрежденного Александром I, - таких в мире всего 14. Витрина масонских орденов - всех, которые были в истории. Коллекция "фрачников" - миниатюрных копий наградных знаков, британских серебряных наград - в музее Вестминстерского аббатства коллекция гораздо скромнее.

За многими экспонатами стоит история, которую хочется изучить в деталях. К примеру, орден Святого Лазаря Иерусалимского - зеленый крест на белом плаще, датируемый 1098 годом. Им был отмечен безымянный рыцарь-участник первого Крестового похода. А вот орден Святого великомученика Георгия, его кавалерами были императоры, полководцы и великие путешественники, а также две женщины - королева и сестра милосердия Римма Иванова, поднявшая в атаку роту, заменив убитого офицера. Вы все еще уверены, что ордена молчат?

Почему старинная английская сабля весила почти 5 килограммов, а японский меч того же периода - всего 800 граммов?

Другое несомненное сокровище музея -директор Владимир Козлов, кандидат социологических наук, заслуженный учитель России, председатель Свердловского общества коллекционеров. Его личной страстью всегда были бумажные деньги начала ХХ века, но за годы формирования коллекции он основательно изучил новые направления. Директор со знанием дела говорит, что столь полной коллекции нет ни в одном музее мира. А еще расскажет, например, о том, почему старинная английская сабля весила почти 5 килограммов, а японский меч того же периода - всего 800 граммов. И покажет, какую именно медаль мечтал иметь бравый солдат Швейк.

Чтобы собрать уникальную коллекцию, понадобились финансовые вложения, скажем так, далеко не бюджетного уровня. Увлеченный коллекционер Владимир Козлов 12 лет назад положил абордажную саблю на стол своего знакомого Сергея и сказал: если интересно, есть вариант развития.

- Я, конечно, в детстве увлекался коллекционированием: значки, марки, вкладыши от импортных жвачек, коробки из-под сигарет, - вспоминает предприниматель Сергей Лапин. - Но у ребенка одни интересы и возможности, у взрослого - другие. Увидев саблю, как мужчина и охотник я понял: это мое. Год за годом мы собирали раритеты по всему миру. А когда поняли: у нас есть все ордена и медали, когда-либо созданные на земле, решили открыть музей.

Организаторы подчеркивают, что представляют городу не просто частную коллекцию, а музей, то есть ставят задачи просветительские.

- Мы готовы проводить экскурсии, рассказывая не только о медалях или оружии, но и об истории, - добавляет Лапин.

В визуальной концепции музея по-военному строгий лаконизм сочетается с театральностью и душевной теплотой так же органично, как имеющие многовековую историю экспонаты - с последними достижениями технологий.