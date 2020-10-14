Суд подтвердил факт согласованных действий минздрава Челябинской области, подведомственного ему Центра организации закупок в сфере здравоохранения и Областного аптечного склада, к которым привело использование программного продукта "Андора".

Как установили специалисты УФАС, разработанную для нужд аптечного склада компьютерную программу в минздраве решили использовать для проведения торгов на покупку медикаментов со всеми лечебными учреждениями региона. При этом аптечный склад, собственник "Андоры", получил ощутимое преимущество: с 2015-го по 2018 год он первым получал доступ к информации о потребностях медучреждений в лекарствах и медицинских изделиях и мог заранее подготовиться к торгам. Более того, предприятие имело возможность вносить свою информацию в базу данных и вести переговоры с больницами, по сути, контролируя весь процесс подготовки торгов. А минздрав и Центр организации закупок этому не препятствовали. Учитывая, что учредителем аптечного склада является минимущества региона, выходит: одни чиновники помогали другим и ограничивали конкуренцию частных компаний.

- Установлено, что в период использования лечебными учреждениями программы "Андора" и ее базы данных при проведении совместных торгов большинство контрактов было заключено именно с предприятием "Областной аптечный склад", причем многие из них были заключены по итогам несостоявшихся закупок, - сообщила представитель челябинского УФАС Наталья Мартынюк.

По мнению экспертов, речь идет о десятках миллионов рублей. В ходе расследования антимонопольщики выяснили, что программа находилась на сервере аптечного склада вплоть до 2016 года и лишь затем номинально была передана в ведение Центра организации закупок в сфере здравоохранения. Однако использовали ее для проведения закупок вплоть до расторжения соглашения об использовании ПО в 2018-м, что произошло лишь после того, когда "Андорой" заинтересовались в антимонопольном ведомстве.

По результатам расследования УФАС за нарушение требований закона о защите конкуренции Областной аптечный склад оштрафован на 11,4 миллиона рублей. Ответственное за организацию закупок должностное лицо минздрава должно выплатить 15 тысяч рублей, а его коллега из ГКУ "Центр организации закупок в сфере здравоохранения" - 20 тысяч.

Склад попытался оспорить постановление УФАС. Однако ранее законность решения антимонопольщиков уже подтвердили Челябинский арбитражный суд и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд.