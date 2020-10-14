На Ямале нефтегазовая компания загрязнила почву продуктами бурения

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту загрязнения окружающей среды на Ямале.

По данным регионального Следственного комитета, с декабря 2015 по сентябрь 2018 года сотрудники нефтегазового предприятия во время бурения скважин не следовали инструкции, из-за чего была нарушена герметичность шламового накопителя куста скважин и буровой шлам (измельченная горная порода с остатками бурового раствора) вышел на поверхность.

Размер причиненного ущерба составил два миллиона рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело. Обстоятельства экологического происшествия устанавливаются. "Ход расследования находится на контроле прокуратуры", - подчеркнули в пресс-службе ведомства.