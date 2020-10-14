Хотя Россия в последние годы ставила рекорды по объемам добычи нефти, обольщаться не стоит. Легких запасов с достаточным уровнем рентабельности осталось немного. И, когда баррель устойчиво дешев, промысловые компании встают перед вопросом: есть ли резон продолжать вкладывать многомиллиардные капиталы в технологии добычи трудноизвлекаемой нефти, покоящейся, скажем, в ачимовской и баженовской свитах?

В РФ полезные ископаемые в зависимости от себестоимости добычи, величины запасов и их доступности делят на три группы. В первой, к примеру, газ, золото, в третьей - редкоземельные металлы. Где же нефть, один из столпов национальной экономики?

- К сожалению, она уже во второй группе из-за недостаточной обеспеченности рентабельными запасами, - констатирует представитель Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Евгений Петров.

Вообще-то нефти, разведанной, поставленной на госбаланс, еще довольно много. Но "сливки" с классических резервуаров, находящихся относительно недалеко от поверхности, как правило, сняты. Типичный пример - Самотлорское месторождение. К нему крайне трудно было подобраться, поскольку залежи находились буквально под водой. Затем, когда нашли выход из положения, оставалось "дырявить" поистине безразмерный природный резервуар. Нефть под сильнейшим давлением шла из скважин самотеком. С течением времени воды (она нагнеталась в подземные полости в силу технологических требований) из гигантского подземного черного озера стали извлекать в десятки раз больше, чем собственно нефти. Теперь здешнее сырье в категории ТРИЗов - трудноизвлекаемых запасов. На них приходится уже две трети нефтяных ресурсов РФ.

Скважины баженовского кластера станут конкурентоспособны с традиционными. Пять лет назад это казалось невероятным

К "трудным" относят и баженовскую нефть, не имеющую с "образцовой" самотлорской ничего общего, помимо базового химического состава. В последние четыре года на страницах "Экономики Уральского округа" мы много и подробно писали о проблемах разработки залежей бажена. Это, напомню, тонкий, обычно толщиной 20-30 метров, нефтесодержащий слой пород. Поскольку он присутствует на большей части территории Западно-Сибирской нефтяной провинции, многие видные ученые говорили о внушительных совокупных запасах, измеряя их нередко десятками миллиардов тонн. Однако видит око геолога, да зуб неймет.

Понять ситуацию проще, представив большую емкость с глиной и песком, где размещено с десяток тысяч крохотных шариков с нефтью на произвольном расстоянии друг от друга. Найдите способ разорвать оболочку шариков так, чтобы содержимое собралось в контролируемые ручейки, а вы могли откачать искомую жидкость, не потратив на это непомерно много времени и физической энергии. Условно такая задача стоит перед теми, кто стремится "взять бажен". Экспериментальной добычей из его "капельных" горизонтов в уходящем десятилетии занимались несколько ведущих компаний отрасли. Занимались в ущерб себе даже в те годы, когда "бочка" стоила 80-100 долларов и выше. Как известно, в Югре был образован национальный полигон "Бажен" для поиска и отработки оптимальных технологий. Основные расходы несет бизнес.

Недавно директор по технологическому развитию нефтегазовой компании Алексей Вашкевич выступил в Тюмени со сверхоптимистичным заявлением. По его словам, если на старте проекта себестоимость добычи баженовской нефти составляла ориентировочно 35 тысяч рублей за тонну (а ведь еще надо изрядно потратиться на ее перекачку по магистральным трубопроводам), то сейчас затраты снижены до 10-12 тысяч. В следующем году ожидается достижение целевой планки - 8,5 тысячи рублей за тонну.

- Скважины баженовского кластера станут конкурентоспособными с традиционными. Еще пять лет назад это казалось невероятным, - с гордостью говорит Вашкевич.

И все же оценить реальные объемы извлекаемых рентабельных запасов бажена исследователям пока сложно. А ведь помимо них имеется, похоже, еще более привлекательный ресурс и вместе с тем не менее загадочный и столь же малоизученный - ачимовская толща. Такой термин дал 60 лет назад один из первооткрывателей сибирской нефти Фабиан Гурари. География ачимовских отложений также чрезвычайно обширна - от Карского моря почти до Тюмени и Омска. В них есть и газ, и газоконденсат, но нам интересна нефть. Ее геологические запасы предварительно оценены в 10,4 миллиарда тонн. В годы эксплуатации классических верхних горизонтов об освоении нижних, ачимовских, никто не помышлял. Потому что они совсем другие, непонятные.

В сегодняшней экономической ситуации развертывание промышленной добычи из ачима - с налоговыми преференциями - предпочтительнее разработки шельфовых залежей

В чем разница? Коллекторы с традиционными запасами можно представить себе в виде "правильного" слоеного торта, обильно и равномерно пропитанного сиропом, смазанного кремом. Ачимовка - "торт" с хаотичной слоистостью, с затвердевшими коржами, почти не пропускающими жидкость. И консистенция всюду разная. Переходя с простых образов на геологические термины, следует отметить аномально высокое пластовое давление, причем неравномерное, крайне низкую проницаемость пород. Эти факторы вместе с отдаленностью толщи, уходящей на глубину до четырех километров, доставляют массу проблем разработчикам технологий рентабельной добычи нефти ачима. К слову, ее товарное качество, как показало опытное бурение близ морского залива в ЯНАО, отличное: специалисты говорят о низком содержании серы и парафинов.

Так вот, именно в Заполярье нынешней осенью завершится первый этап эксперимента по обеспечению эффективной добычи из капризной толщи. Проходит он на площадях знаменитого Ямбургского месторождения. Оно газовое, однако в нижележащих слоях довольно много и нефти - минимум десятки миллионов тонн извлекаемых запасов. Развитая инфраструктура позволяет снизить издержки при проведении опытных работ. Здесь проще приступить и к промышленной эксплуатации.

Как и с баженом, ставка делается на многостадийный гидроразрыв пласта (ГРП) в горизонтальных скважинах. Первая такая операция на ямальской ачимовке была проведена в конце прошлого года. Небезуспешно, но испытатели намерены добиться значительно лучшего результата, для чего усложняют технологию: недавно пробурена скважина протяженностью 1800 метров с расчетом на проведение 18-стадийного ГРП. Ничего подобного в таких геологических условиях на территории России ранее не производилось. Информация пополняет первую в мире цифровую модель ачима, созданную специалистами "Газпром нефти". Она, кстати, может стать опорной для потенциальных участников второго национального технологического центра, нацеленного конкретно на ачим.

Проект под названием "Ямбург" (в документах он подчас обозначен буквой "Я") - третий нефтяной за плечами исполнительного директора проекта Сергея Девятьярова.

- Со столь сложными задачами прежде не приходилось сталкиваться, - признается он. - Но интересно, азартно! Хотя коэффициент извлечения нефти из ачимовской толщи довольно низок, надо выйти на рентабельный рубеж, сформировать базисный технологический инструментарий. На наш взгляд, в сегодняшней экономической ситуации развертывание промышленной добычи из ачима - с налоговыми преференциями - предпочтительнее разработки шельфовых залежей. Там затраты будут выше, а скорость работ - ниже.

В правительстве ЯНАО с волнением следят за ходом эксперимента. В случае успешного его завершения "Ямбург", как ожидается, обеспечит прирост добычи в регионе минимум на шесть миллионов тонн в год. А в целом, в масштабах страны, из толщи можно будет извлекать, по прогнозам, до 40 миллионов тонн. Для справки: доля ачимовской нефти в текущих извлекаемых запасах страны оценивается в 8 процентов - это немало.

В профильных министерствах РФ также внимательно наблюдают за "Я". По поручению премьера инвентаризированы запасы ачима в ракурсе их рентабельности при стоимости барреля 40 и 70 долларов. Из 203 месторождений каждое пятое экономически провальное. В расчет взяты менее половины залежей с совокупным объемом текущих извлекаемых запасов в 981 миллион тонн. Доля рентабельных запасов в ХМАО и ЯНАО в так называемых подгазовых зонах - 15-20 процентов. Впрочем, как заметила начальник отдела Госкомиссии по запасам полезных ископаемых Елена Ямпольская, по ачиму много белых пятен, начиная с геологической изученности. И пока под вопросом размер пакета налоговых льгот. Без них ачимовская толща останется нетронутой.