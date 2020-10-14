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14.10.2020 10:35
Рубрика: Общество

В Тюмени онкологи излечили пациентку от рака последней стадии

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)

"Двойным чудом" тюменские медики называют историю своей пациентки. На раннем сроке беременности у женщины, проживающей в соседнем регионе, выявили рак шейки матки, она сначала родила здорового малыша, рискуя жизнью, а потом полностью излечилась от страшного заболевания. Причем, оно было уже на четвертой стадии.

Фото: Предоставлено НИИ онкологии томского НИМЦ
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В Тюмень больную направили из московского института акушерства и гинекологии. Чтобы помочь маме, специалисты обратились к популярному ныне методу внутриартериальной химиотерапии через сосуды: это когда препараты вместе с током артериальной крови по сверхтонким катетерам направляют непосредственно в ткань опухоли и там накапливают до нужной концентрации. При этом соседние органы совершенно не страдают.

Как отметил заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения "Медгорода" Лаврентий Дьяков, этот способ зарекомендовал себя как супер-современный и эффективный, работающий только с органом-мишенью и сосудами, его кровоснабжающими.

После пяти курсов химиотерапии контрольные исследования показали, что опухоль значительно уменьшилась. Результат онкологи закрепили с помощью дистанционной и внутриполостной лучевой терапии. Итогом лечения стало полное выздоровление. Сейчас молодая мама живет полноценной жизнью и воспитывает малышей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень Онкология: как победить рак

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