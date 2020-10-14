Пять памятников в Екатеринбурге "надели" защитные маски

Белые полотнища с зеленым крестом и надписью "Защити себя и близких!" укрыли от городской пыли (и от вирусов в том числе) "лица" гранитных и бронзовых Ленина, Татищева и де Геннина, Свердлова, Попова.

В администрации города сообщили, что акция согласована и мэрия даже помогла организаторам с техникой - ведь без вышки надеть маску на многометровое изваяние невозможно. Интересно, кто же стал инициатором?

- Сама идея принадлежит медикам-волонтерам. Сотрудники одной екатеринбургской компании поддержали - сконструировали и сшили маски. Мы только помогли в согласовании, - рассказала "РГ" директор департамента информационной политики Свердловской области Юлия Прыткова.

Сколько продержатся маски на памятниках, неизвестно, но организаторы рассчитывают, что такую заметную "рекламу" средств индивидуальной защиты увидят многие екатеринбуржцы и гости города - и сделают правильные выводы.