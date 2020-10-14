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14.10.2020 09:34
Рубрика: Общество

Российские ученые исследовали причины отчисления из вузов

Текст: Екатерина Призова
Впервые ученые проанализировали причины успехов и неудач студентов российских вузов. Помимо любопытных результатов, это исследование носит и утилитарный характер: в перспективе оно должно помочь оптимизировать процесс обучения.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

В Тюменском госуниверситете исходили из теории, что результаты экзаменов и личностные характеристики абитуриента влияют на потенциал и его успеваемость после поступления.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
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По словам доцента кафедры алгебры и математической логики ТюмГУ Оксаны Бердюгиной, мониторинг учитывает только средний балл ЕГЭ первокурсников, и количество победителей и призеров олимпиад, зачисленных в вуз. Между тем, подчеркнула она в беседе с РИА Новости, нерешенным вопросом остается долгосрочное воздействие школьного тестирования: выравнивает ли абитуриент успеваемость после нескольких лет в институте, или результаты экзаменов должны учитываться в перспективе?

Ученые взяли для анализа данные по итогам приемной кампании в Высшую школу экономики за 2018 год, в том числе - результаты ЕГЭ отчисленных и неотчисленных студентов по русскому языку, математике и английскому.

Как и ожидалось: олимпиадники превзошли по успеваемости однокурсников при одинаковых баллах ЕГЭ. Оказалось также, что факт поступления по результатам олимпиад влияет на успеваемость не только в первый год обучения, но и на старших курсах. Ученые связали это с тем, что победители интеллектуальных соревнований имеют определенные личные качества, дающие им преимущество на всех этапах обучения в вузе.

А вот что касается вероятности исключения из вуза, то здесь исследователи не заметили связи между тем, на общих основаниях поступал студент или же по итогам олимпиад. Заметная разница в результатах отчисленных и неотчисленных студентов выявлена только для тех, кто учится платно.

"Полученные данные также показали, что мотивация к получению образования снижает вероятность отчисления. Однако соотношение этих факторов также зависит от престижности университета, направления подготовки и некоторых других социальных аспектов", - говорится в материалах.

Анализ факторов, которые затрагивают мотивацию студента к обучению, должен стать предметом дальнейшего изучения, считают ученые.

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