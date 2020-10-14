Имя Аркадия Чернецкого, возглавлявшего Екатеринбург с 1992 по 2010 годы, девелоперам говорит о многом: именно при нем в городе начала формироваться стратегия высотного строительства, которая позволила уральской столице выйти на третье место в стране по величине небоскребов, а в некоторые периоды даже обгонять Санкт-Петербург. Сегодня бывший мэр столицы Урала является первым заместителем председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. И к теме высотного строительства по-прежнему близок, будучи заместителем председателя оргкомитета международного форума-выставки 100+ TechnoBuild. В этом году она пройдет в Екатеринбурге 20-22 октября.

Аркадий Михайлович, что послужило толчком для развития высотного строительства в регионах?

Аркадий Чернецкий: На мой взгляд, прежде всего это было обусловлено готовностью предприятий отрасли к возведению объектов выше 100 метров. Именно с этой высоты здание считается уникальным, к нему предъявляются особые требования при проектировании, строительстве, устройстве инженерных сетей. Несмотря на то что возведение небоскребов, как часто считается, обусловлено амбициями властей и бизнеса, одним из толчков к их появлению в регионах стало развитие строительных технологий и материалов, а также экономические предпосылки и накапливаемый опыт.

Насколько закономерно, что 100+ Forum Russia родился именно на Урале, а не в Москве, хотя там высоток намного больше и архитектурно они сложнее?

Аркадий Чернецкий: В 2014 году, когда в Екатеринбурге впервые состоялся этот форум (теперь он называется 100+TechnoBuild), город уже стал лидером по высотному строительству среди региональных миллионников. Способствовали этому сильная стройиндустрия, набирающий обороты бизнес и нацеленность власти на амбициозные проекты развития. Уже стоял "Высоцкий" (188,3 метра, 54 этажа), на тот момент - самое высокое здание за пределами МКАД. Активно шло возведение Башни "Исеть" (209 метров) и еще ряда высотных объектов.

Одна из важных особенностей уральских небоскребов - они построены силами отечественных компаний, в отличие от Москва-сити. Если в столице действовали временные нормы и правила проектирования многофункциональных высотных зданий и зданий-комплексов, то в регионах для каждого общественного объекта выше 55 метров и жилого выше 75-ти необходимо было разрабатывать и утверждать специальные техусловия. При этом, как я уже говорил, уровень развития технологий, материалы и опыт позволяли строить здания выше установленных норм, но сложности согласования серьезно тормозили работу. Вот профсообщество и выступило с инициативой проведения в Екатеринбурге такого форума.

В жилой недвижимости высотность - это прежде всего экономическая выгода

За эти шесть лет была проделана колоссальная работа при участии Минстроя России, ведущих НИИ страны и всего строительного сообщества в части разработки, обсуждения и утверждения нормативно-технических документов. Самым важным я считаю то, что сейчас действуют шесть документов, регламентирующих строительство высоток от проектирования до эксплуатации, включая своды правил по конструкциям фундаментов, инженерным системам и требованиям пожарной безопасности.

Процесс проработки нормативов продолжается. В этом году в ЦНИИПромзданий по заданию Минстроя РФ готовят изменение № 1 к своду правил "Здания и комплексы высотные. Правила проектирования". Общественное обсуждение первой редакции проходило в июле, строительное сообщество принимало в нем активное участие.

Если законодательство уже стало мягче, тогда что, на ваш взгляд, препятствует более массовому строительству высоток в регионах?

Аркадий Чернецкий: Речь, скорее, не о смягчении законодательства, а о сокращении времени на разработку и реализацию проектов, об устранении бюрократических препон. Но это не определяющий фактор. Прежде всего нужно понимать, есть ли объективная необходимость в небоскребах: с учетом стоимости земельных участков в центре города вести малоэтажное строительство может быть нецелесообразно. Есть города, где высотность регламентируется в соответствии с исторической застройкой. Например, в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В любом случае считаю: решение о высотном строительстве власти должны принимать индивидуально, учитывая многочисленные факторы. И не только технические, такие, как сейсмичность, состав грунтов и т. п., но и эстетические: насколько органично впишется высотка в облик города.

В облик столицы Урала они вписались?

Аркадий Чернецкий: И не только они. Я считаю Екатеринбург новаторским городом. Здесь построено первое в России здание по проекту бюро Нормана Фостера, известного английского архитектора, автора 40-этажного небоскреба в Лондоне (Башни Мэри-Экс). Штаб-квартира РМК в Екатеринбурге не высотка, но возведена с применением самых современных технологий. Также очень интересны, на мой взгляд, здание Ельцин-центра, бизнес-центра "Демидов", отеля "Хайят" и еще ряд объектов.

И все же для Екатеринбурга башни - больше вопрос престижа или экономики?

Аркадий Чернецкий: Уже несколько лет фоновая застройка в городе стала высотной. На дома этажностью 25+ приходится около половины всей площади возводимого жилья. Именно в жилой недвижимости высотность - это прежде всего экономическая выгода.

Высокую себестоимость квадратного метра в высотках застройщики объясняют сложностью применяемых технологий. Возможно ли в ближайшем будущем изменить ситуацию?

Аркадий Чернецкий: Новые технологии и решения позволяют снизить затраты не только на этапе возведения, но и при эксплуатации зданий. Например, скоростные лифты значительно дешевле в использовании. Применение BIM в проектировании помогает удешевить строительство сложных объектов.

В Москве вырос спрос на жилье в небоскребах, тогда как в Екатеринбурге такой тенденции не наблюдается. С чем это связано?

Аркадий Чернецкий: На предпочтения повлияла не только пандемия, в большей степени они обусловлены покупательской способностью и рациональными мотивами. Люди перестали покупать просто квадратные метры: они обращают внимание на наличие инфраструктуры, энергоэффективность здания, технологии "умного" города, обустройство дворовой территории и т. д.

Логично, что и тематика форума 100+ меняется. Если в начале акцент делался только на высотном и уникальном строительстве, то сейчас в равной степени присутствуют проблемы урбанистики, нацпроектов, стратегии развития строительной отрасли. В этом году главная тема звучит как "Осознанное строительство", приоритетами которого являются комфорт и качество жизни, прозрачность процессов, экологическая и социальная ответственность.