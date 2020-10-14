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14.10.2020 20:30
Рубрика: Власть

Выберут ли выборы?

Свердловские депутаты обсуждают законопроект о возвращении прямых выборов мэров
Текст: Светлана Добрынина (Свердловская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
Депутаты законодательного собрания Свердловской области почти единогласно приняли к рассмотрению законодательный проект о возвращении прямых выборов мэров. Это первый в истории Урала правовой документ, разработанный и предложенный не парламентариями, а народной инициативной группой.

Перед тем как представить его депутатам, активисты собрали в поддержку своей инициативы почти 13 тысяч подписей земляков.

Когда общественники коробки с бланками подписей передавали депутатам, те устроили небольшой перформанс - широко открыли двери в здание Заксобрания.

- Иногда не нужно стучаться в закрытые двери, митинговать или протестовать. Можно просто воспользоваться процедурой выражения мнения граждан, которая прописана в законах, - пояснил один из активистов, депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков.

В Свердловской области процедура выражения мнения земляков прописана в региональном законе "О правовых актах". Она предполагает несколько обязательных условий. Главное из них - полная открытость.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Инициативная группа была официально зарегистрирована в середине июля текущего года. Для начала проект опубликовали для обсуждения в газете, и только после этого стартовал сбор подписей. Высказаться "за" по закону должно не менее десяти тысяч человек. За месяц активисты собрали пять коробок факсимиле. В ходе проверки по разным причинам отсеялись более тысячи подписей, но количества признанных действительными (11 700) для оценки важности инициативы хватило с лихвой.

К общественной инициативе на Урале интерес большой. Прямые выборы мэров в регионе существовали до весны 2018 года, однако затем было принято решение поменять схему на назначения глав городов депутатами муниципальных дум. Но сейчас региональным законодателям вновь предстоит взвесить все плюсы и минусы прямых выборов. По мнению вице-губернатора области Сергея Бидонько, депутатам есть что обсудить. При общих выборах нередкими были случаи, когда на волне популистской критики победу одерживали "абсолютные дилетанты, ввергавшие свои муниципальные образования в депрессивное состояние", поэтому от них и отказались.

Хотя нынешний способ выборов, по словам Сергея Бидонько, тоже имеет ряд недостатков. Поэтому он не исключил возможности когда-нибудь вернуться к прямым выборам, но пока, считает он, нужно "оставить все как есть", совершенствуя нынешнюю практику назначения глав городов.

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