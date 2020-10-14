Танковая дивизия на Урале получила 10 модернизированных Т-72Б3М

Десять модернизированных Т-72Б3М получила в октябре танковая дивизия, дислоцированная в Челябинской области, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.

У машин - улучшены боевые характеристики. "Танки оснащены новым двигателем, комплексом встраиваемой пассивной и активной защиты, а также системой связи "Акведук", многоканальным прицелом "Сосна-У" с тепловизором", - рассказал командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

Новая техника повысит возможности соединения за счет улучшенной маневренности и бронезащищенности экипажа. Ее уже совсем скоро задействуют в контрольной итоговой проверке 2020 года.