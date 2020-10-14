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14.10.2020 14:27
Рубрика: Экономика

Уральское село признали вторым в стране по внедрению умных технологий

Текст: Михаил Пинкус

Кременкульское сельское поселение Челябинской области заняло второе место во Всероссийском конкурсе на "Лучшую муниципальную практику" в номинации "Умный город". В Минстрое РФ оценили систему энергоэффективного уличного освещения, построенную в поселке по энергосервисному контракту с компанией "Ростелеком", сообщили в среду в правительстве региона.

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- На конкурсе рассмотрели 59 заявок из 28 регионов страны, - сообщили в правительстве. - Челябинская область подала четыре - две от Челябинска, одну от Кыштыма и одну - от Кременкуля. Именно он вошел в тройку лидеров среди сельских поселений, уступив первое место Томаровскому сельскому поселению в Белгородской области. Все трое призеров получат премии в размере 10 до 25 миллионов рублей.

Кременкульское сельское поселение заключило энергосервисный контракт, в рамках которого проведена замена 1387 устаревших уличных фонарей и смонтировано "умное" освещение, которое может менять свою яркость и автоматически отключаться в зависимости от времени суток и погодных условий. Его внедрение позволило сократить количество ДТП на дорогах, а сэкономленные средства от использования энергоэффективных технологий были перераспределены на другие нужды.

- Второе место в федеральном конкурсе - это очень высокая оценка того, что мы сделали для наших жителей, показатель работы всей нашей команды, - сообщил глава Кременкульского поселения Александр Глинкин. - Отдельно хочу поблагодарить специалистов регионального министерства информационных технологий, которые сподвигли нас на участие в этом конкурсе и оказали поддержку при подготовке заявки. Эта победа поможет нам не останавливаться, станет толчком для внедрения новых "умных" решений и повышения качества жизни наших граждан.

Всероссийский конкурс "Лучшая муниципальная практика" проходит с 2017 года, но номинация "Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений" была заявлена в нем впервые, отметили в ведомстве.

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