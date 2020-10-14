В Челябинской области одаренных школьников поддержат рублем

В Челябинской области вводят специальную денежную премию для победителей и призеров международных и всероссийских конкурсов технической направленности, а также их педагогов. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер, сообщили в среду в правительстве региона.

- В конкурсном отборе на получение премии могут принять участие ученики 5-11 классов - победители и призеры международных и всероссийских олимпиад, первенств, фестивалей, и чемпионатов технической направленности, - сообщили в пресс-службе правительства. - Отбор претендентов по заявкам образовательных учреждений проведет министерство образования и науки Челябинской области. Каждый из 80 победителей и их наставники получат по 50 тысяч рублей.

"Развитие поддержки одаренных детей и их наставников - важная задача. От нас сегодня зависит, смогут ли наши дети в будущем стать источником инновационных идей и созидательного творчества", - процитировали в правительстве главу региона.