Новости

Минэнергетики Болгарии: София не будет делать реверансы перед США из-за “Турецкого потока” 17:44
ЦИК готовит предложения по "разведению" выборов с учебным процессом 17:28
Появилась новая дата проката фильма Алексея Учителя "Цой" 17:15
Столичных водителей проверят на правильность проезда ж/д переездов 17:13
Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в Госдуму вряд ли будет повсеместным 17:13
В Минске предложили учредить орден "Семья Беларуси" 17:09
Более 2000 человек посетили Международный музыкальный фестиваль в Ярославле 17:09
Решетников сообщил о подготовке создания пяти особых экономических зон 17:09
Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов 17:05
Путин поручил Мишустину контролировать работу по привлечению инвестиций 17:04
Памфилова назвала бессмысленным "день тишины" в современных условиях 16:58
Мособлдума перешла на удаленный режим работы из-за COVID-19 16:51
Матвиенко: Рост заболеваемости COVID-19 может снизиться через 2-3 недели 16:49
Россия и Беларусь увеличивают число авиарейсов между странами 16:49
Комитет Госдумы поддержал поправки о ФСБ и внешней разведке 16:39
В Москве водителям рекомендовали перейти на зимнюю резину 16:36
Путин рассказал о прививке Голиковой и Поповой от коронавируса 16:16
На МЦД-1 прошел рейд по выявлению граждан без масок 16:13
Мошенники пытались присвоить 13 млн рублей, принадлежавших пенсионерке 16:10
Путин: Российские вакцины для других стран должны производиться на их предприятиях 16:09
Матвиенко: Коронавирус выявлен у семи сенаторов 16:07
Лавров процитировал песню Слепакова 16:01
Голикова заявила, что новые ограничительные меры из-за COVID-19 не нужны 16:00
Приезжие в Москве ограбили таксиста на 34 тысячи рублей 15:59
Голикова: Заболеваемость COVID-19 среди детей снижается 15:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
Собянин объявил о переводе части школьников Москвы на "дистанционку"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 16:35

Доминируют на свалке

Мусорщиков наказали за злоупотребления
Текст: Михаил Пинкус (УрФО) , Валентина Пичурина (УрФО)
Российская газета - Экономика УРФО № 233(8287)
Челябинский регоператор по обращению с ТКО оштрафован сразу по двум постановлениям УФАС региона. Центру коммунального сервиса инкриминируют злоупотребление доминирующим положением на рынке и отказ от вывоза мусора после весенних субботников.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, претензии к регоператору, что называется, "с бородой". Еще в 2018 году компании вынесено предупреждение об ответственности за уклонение от заключения договора на переработку мусора. Коммунальщики заявили об отсутствии в тарифе соответствующих затрат и пытались обжаловать документ в суде, но впоследствии договор все-таки заключили и фактически были наказаны за нерасторопность - более чем на полмиллиона рублей (таковы санкции статьи о злоупотреблении доминирующим положением на рынке).

По поводу второго штрафа тоже развернулась настоящая баталия. Антимонопольщики считают, что мусор, собранный во время субботников с придомовой территории, должен утилизироваться в рамках содержания общего имущества в многоквартирных домах, а значит, этот процесс по договору с УК должен обеспечить региональный оператор. Директор компании Захид Камилов не согласен, поскольку древесные отходы в тариф не включены.

Фото: iStock
Антимонопольные нормы распространятся на ИТ-компании

И, хотя точку зрения челябинских антимонопольщиков поддержала кассационная коллегия ФАС России, точку в споре ставить рано: дело рассматривается в областном арбитражном суде. Там же регоператор намерен обжаловать и первое постановление о штрафе.

В Курганской области УФАС вынесло предупреждение муниципальному предприятию "Шуховский полигон ТБО", увеличившему тариф на свои услуги сразу в 1,5 раза. На необоснованное повышение полигоном платы за размещение отходов пожаловался предприниматель. По его данным, 1 января 2020 года он заключил с МУП договор, по которому стоимость размещения отходов была согласована в размере 324,94 рубля за тонну. Тариф, а также стоимость госконтрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур, не должны были меняться до окончания срока действия договора и полного выполнения работ, то есть до 31 декабря. Однако в июне полигон разослал всем контрагентам информационные письма о повышении стоимости услуги до 505,04 рубля, то есть на 55 процентов от первоначальной цены.

Как пояснили в УФАС, по закону о защите конкуренции предприятию, занимающему доминирующее положение на рынке, каковым является полигон, запрещено совершать действия, в результате которых окажутся ущемленными интересы других хозяйствующих субъектов. Нельзя также навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для него или не относящиеся к предмету договора. В данном же случае повышение стоимости услуг проведено без экономического и технологического обоснования правомерности такого шага и вынуждает контрагента вступать в правоотношения с МУП на невыгодных для него условиях.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство ФАС УрФО Челябинская область УрФО Курганская область "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Путин призвал лучше информировать людей о защите вкладов
В Кремле дали оценку отношениям с Западом
Матвиенко: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС