Челябинский регоператор по обращению с ТКО оштрафован сразу по двум постановлениям УФАС региона. Центру коммунального сервиса инкриминируют злоупотребление доминирующим положением на рынке и отказ от вывоза мусора после весенних субботников.

Как пояснили в антимонопольном ведомстве, претензии к регоператору, что называется, "с бородой". Еще в 2018 году компании вынесено предупреждение об ответственности за уклонение от заключения договора на переработку мусора. Коммунальщики заявили об отсутствии в тарифе соответствующих затрат и пытались обжаловать документ в суде, но впоследствии договор все-таки заключили и фактически были наказаны за нерасторопность - более чем на полмиллиона рублей (таковы санкции статьи о злоупотреблении доминирующим положением на рынке).

По поводу второго штрафа тоже развернулась настоящая баталия. Антимонопольщики считают, что мусор, собранный во время субботников с придомовой территории, должен утилизироваться в рамках содержания общего имущества в многоквартирных домах, а значит, этот процесс по договору с УК должен обеспечить региональный оператор. Директор компании Захид Камилов не согласен, поскольку древесные отходы в тариф не включены.

И, хотя точку зрения челябинских антимонопольщиков поддержала кассационная коллегия ФАС России, точку в споре ставить рано: дело рассматривается в областном арбитражном суде. Там же регоператор намерен обжаловать и первое постановление о штрафе.

В Курганской области УФАС вынесло предупреждение муниципальному предприятию "Шуховский полигон ТБО", увеличившему тариф на свои услуги сразу в 1,5 раза. На необоснованное повышение полигоном платы за размещение отходов пожаловался предприниматель. По его данным, 1 января 2020 года он заключил с МУП договор, по которому стоимость размещения отходов была согласована в размере 324,94 рубля за тонну. Тариф, а также стоимость госконтрактов, заключенных по итогам конкурентных процедур, не должны были меняться до окончания срока действия договора и полного выполнения работ, то есть до 31 декабря. Однако в июне полигон разослал всем контрагентам информационные письма о повышении стоимости услуги до 505,04 рубля, то есть на 55 процентов от первоначальной цены.

Как пояснили в УФАС, по закону о защите конкуренции предприятию, занимающему доминирующее положение на рынке, каковым является полигон, запрещено совершать действия, в результате которых окажутся ущемленными интересы других хозяйствующих субъектов. Нельзя также навязывать контрагенту условия договора, невыгодные для него или не относящиеся к предмету договора. В данном же случае повышение стоимости услуг проведено без экономического и технологического обоснования правомерности такого шага и вынуждает контрагента вступать в правоотношения с МУП на невыгодных для него условиях.