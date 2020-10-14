В Екатеринбурге неизвестные подожгли двери поликлиники

В ночь со вторника на среду неизвестные подожгли двери поликлиники на улице Саперов. На место выезжала следственно-оперативная группа территориального УВД, где располагается медицинское учреждение.

"Пока сложно предположить, кому и чем могла насолить поликлиника, чтобы пойти на такой поступок. Этим занимаются сыщики угрозыска: опрашивают персонал больницы, устанавливают возможных очевидцев из числа жильцов ближайших домов", - рассказал "РГ" пресс-секретарь свердловской полиции Валерий Горелых.

В результате происшествия никто не пострадал. Материальный ущерб поликлинике причинен, скорее всего, незначительный: входная группа немного оплавилась и закоптилась - больше повреждений нет.

"Кто и чем поджег двери, сейчас выясняется. По итогам начавшейся проверки будет принято обоснованное процессуальное решение", - подчеркнул полковник Горелых.