В Кургане воссоздали фрагмент Уральских гор

В центре города под балконами пятиэтажки на улице Карла Маркса выросли… Уральские горы. Так в шутку местные жители назвали оригинальный уголок с каменной горкой и водопадом.

- Это только маленький кусочек Уральских гор, - уточняет один из авторов произведения Виталий Филюшин. - Природный камень действительно с Урала. Чтобы выбрать его, мы объехали несколько карьеров. Остановились на белом мраморе. Нам хотелось показать в композиции естественную красоту камня, мы даже его фактуру повторили в лепнине. Видите - плитняк, зазубрины. Все по-настоящему.

Вообще-то, когда проект задумывался, ни о каких горах речь не шла. Жители просто хотели обустроить заросший бурьяном участок возле их домов, где хозяева выгуливали собак. После дождя пустырь превращался в хлипкое болото. Просьба курганцев стала частью "Инициативного бюджета". По программе комфортной городской среды мэрия выделила на благоустройство территории 2,5 миллиона рублей. Строители оказались творческими людьми: кроме дорожек из тротуарной плитки, предложили соорудить за свой счет сад из камней и зеленых насаждений типа рокария или альпинария. Их поддержали. В процессе работы родилась идея водопада каскадного типа, для чего внутри композиции установили резервуар с водой. Теперь ручей, журча между камнями, сбегает по выступам в специальную чашу.

- Получилась часть горы в городском ландшафте, - улыбается художник Наталья Юдина. У нее была самая сложная задача - расположить камни так, чтобы они повторяли горный рельеф.

Между тем скептики предрекают: гора простоит недолго. Или ее разрушат, или растащат по камешкам на дачи. С таким пессимизмом вообще не стоит ничего строить, считает представитель подрядной организации Андрей Олецкий. На всякий случай авторы предупреждают: гора антивандальная. Гарантия - 100-150 лет, если, конечно, ночью не придет кто-нибудь с кувалдой…

Справка "РГ"

"Инициативный бюджет" - проект, основанный на гражданской инициативе в решении вопросов жизни города. Жители сами выбирают объекты, которые нужно построить, отремонтировать или благоустроить за счет бюджетных средств.