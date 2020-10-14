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14.10.2020 16:25
Рубрика: Общество

В Курганской области приостановили льготный проезд для сирот

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)

Курганская областная дума приняла сегодня закон о приостановлении льгот на проезд на общественном транспорте для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на время действия в регионе режима повышенной готовности.

Инициаторы законопроекта объяснили свое решение заботой о здоровье детей: чем меньше они будут ездить, тем больше шансов не заболеть новой коронавирусной инфекцией. Не все в думе согласились с этим: ряд депутатов обратили внимание, что речь идет не о талонах, а именно о приостановке денежной компенсации на льготный проезд. У подростков тоже может возникнуть необходимость съездить, например, в поликлинику. Почему они должны ехать за свой счет, если им положена льгота?

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Разработчики законопроекта заверили, что это временная мера. Она рассчитана не только на льготников, но и на остальных школьников: лишний раз напомнит им, что не надо никуда ехать без дела. Как только нормализуется обстановка, все вернется в привычное русло.

По словам заместителя начальника управления соцзащиты Анастасии Золотухиной, пока льготы на проезд приостанавливаются на время каникул, а дальше - по ситуации. Все зависит от эпидобстановки в регионе. Тем более, с 16 октября всех школьников отправляют на досрочные трехнедельные каникулы, а с 19 октября студенты колледжей, техникумов и вузов до особого распоряжения перейдут на дистанционное обучение.

По информации регионального финуправления, закон коснется 644 человек. На выплату льготного проезда для них в год тратится около 16,5 миллиона рублей.

Тем временем, гордума Кургана также приняла решение о временном приостановлении льгот на проезд в общественном транспорте для школьников и пенсионеров.

По данным оперштаба, на 14 октября в области лабораторно подтверждено 68 новых случаев COVID-19. Всего с начала регистрации заболеваемости в регионе выявлено 4633 случая новой коронавирусной инфекцией. Под медицинским наблюдением и на изоляции на дому находится 1004 человека. Временно приостановили свою работу областная филармония и театры.

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