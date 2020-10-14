В России к высотным относят здания выше 75 метров, это, как правило, 25-27 этажей.

Квартиры на последних этажах высоток оказываются дороже на 30-40 процентов. За что берут? За панорамный вид из окон! По статистике, 10 процентов горожан предпочитают верхние этажи. Фото: Татьяна Андреева

Эксперты прогнозируют, что небоскребы будут активно расти (без учета Москвы), преимущественно в Екатеринбурге, Саратове, Новосибирске, Владивостоке, Нижнем Новгороде и Петербурге.

"Российская газета" провела совет экспертов со специалистами этих городов. Выяснилось, что не все они разделяют такие прогнозы.

На следующей неделе в Екатеринбурге пройдет ежегодный международный форум, посвященный в том числе и строительству высотных зданий. Генеральная тема для дискуссий - осознанное строительство.

Что это? Это когда для тех, кто проектирует, строит и продает, главными приоритетами становятся комфорт, качество и безопасность жизни будущих обитателей тех же небоскребов, экологическая и социальная ответственность.

Взяли эту тему за основу и мы. В каких городах надо строить небоскребы, а в каких нет? Где лучше и полезнее жить - в обычном доме или высотном? Обсудили парадокс: почему себестоимость высотки меньше, а цены на квартиры больше, чем в доме до 25 этажей.

Что любопытно. Даже те наши эксперты, которые говорили о необходимости высотных зданий для их городов, признались, что сами все-таки предпочитают жить в обычном доме, а не в человейнике.

Квартиры на последних этажах высоток оказываются дороже на 30-40 процентов. За что берут? За панорамный вид из окон! По статистике, 10 процентов горожан предпочитают верхние этажи.