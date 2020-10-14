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14.10.2020 23:46
Рубрика: Спорт

Верещагин дал добро

Игрок "Магнитки" продолжит карьеру в московском "Динамо"
Текст: Василиса Гончарова
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги прошли очередные матчи. На момент подписания номера "РГ" в печать завершился поединок в Восточной конференции, где магнитогорский "Металлург" победил омский "Авангард" - 3:0.

В середине второго периода счет открыл Андрей Нестрашил, а в заключительной двадцатиминутке по шайбе забросили Харри Песонен и Андрей Чибисов.

Фото: РИА Новости
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Стоит отметить, что магнитогорцы в этом матче обошлись без главного тренера. Илья Воробьев был отправлен на карантин, поскольку сдал положительный тест на коронавирус. Тем не менее игроки "Магнитки" смогли дать бой лидеру Восточной конференции и взяли убедительный реванш за два поражения - 0:2 и 0:4 в нынешнем сезоне.

Из любопытных новостей в КХЛ отметим переход защитника "Магнитки" Ивана Верещагина в московское "Динамо". Контракт заключен до конца сезона.

Магнитогорский клуб отдал 25-летнего хоккеиста в обмен на денежную компенсацию в 15 миллионов рублей.

Верещагин за пять сезонов в КХЛ провел 311 матчей, в которых набрал 70 (20+50) очков при показателе полезности "+10".

Вот как прокомментировал новость генеральный менеджер ХК "Динамо" Виктор Меркулов:

- Иван в свои 25 лет успел запомниться успешной игрой за "Сибирь" и "Металлург", но откровенно неудачный прошлый сезон должен только по-спортивному разозлить хоккеиста. Самое главное, что наш тренерский штаб знает, как правильно использовать хоккеиста. Далее дело за самим игроком.

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А вот ХК "Сочи" остался без главного тренера. После разгромного поражения от омского "Авангарда" - 2:7 - руководство южан решило расторгнуть контракт с наставником команды Александром Андриевским.

Напомним, что специалист возглавил "Сочи" в октябре прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне команда провела 40 матчей и завершила сезон на девятом месте в Западной конференции. После 13 матчей в нынешнем регулярном чемпионате команда занимает 10-е место, отставая от зоны плей-офф на шесть очков. В ближайших поединках исполнять обязанности главного тренера южан будет Егор Башкатов.

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