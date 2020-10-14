Житель Китая попытался нелегально вывезти с Урала девять млн рублей

Житель Китая пытался вывезти из Екатеринбурга контрабандой девять миллионов рублей. Деньги изъяты в доход государства, передает пресс-служба управления ФССП России Свердловской области.

Мужчину с крупной суммой остановили таможенники в аэропорту Кольцово: он должен был улететь в Харбин, при этом в простой сумке среди личных вещей при себе у него оказалось более девяти миллионов рублей.

"Суд признал его виновным, назначил штраф в сто тысяч рублей, а поскольку гражданин КНР не предоставил никаких доказательств, подтверждающих происхождение денег и их принадлежности кому-то другому, контрабанду конфисковали", - пояснили приставы.

Всю сумму плюс назначенный судом штраф взыскали и обратили в государственную казну.