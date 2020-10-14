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14.10.2020 18:44
Рубрика: Экономика

Реконструкцию БАМа будут вести с учетом данных экологического мониторинга

Текст: Евгений Гайва
Правительство установит требования к временному накоплению, размещению и последующей рекультивации отходов, возникающих в ходе строительства или реконструкции объектов магистральной инфраструктуры в центральной экологической зоне Байкальской природной территории (БПТ). Проект распоряжения правительства поручила подготовить вице-премьер Виктория Абрамченко в ходе первого заседания вновь образованной правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, сообщила пресс-служба вице-премьера.
Фото: Павел Львов/ РИА Новости Фото: Павел Львов/ РИА Новости
Фото: Павел Львов/ РИА Новости

Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры в БПТ ведется для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. В ходе заседания обсудили дополнительные меры по охране окружающей среды.

Фото: iStock
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"Такой важный инфраструктурный проект по соединению дальневосточных, сибирских территорий с центральной Россией должен быть экологичным. Общая задача - не допустить никакой новой нагрузки на природные комплексы", - отметила Виктория Абрамченко. Она сообщила, что по итогам обсуждения вопроса достигнута договоренность с "Российскими железными дорогами" о восстановлении лесного фонда в объеме, в пять раз превышающем нормативные требования, в случаях его вырубки.

Вице-премьер подчеркнула, что необходим экологический аудит реализации проектов с привлечением российской науки, экологов и общественности. По итогам заседания вице-премьер поручила Минприроды России совместно с надзорными органами обеспечить природоохранный контроль на всех стадиях реализации инфраструктурного проекта.

Разработка информационной системы экологического мониторинга БПТ предусмотрена соглашением между Минприроды и РЖД о взаимодействии в сфере природопользования и охраны окружающей среды особо охраняемых природных территорий федерального значения. Как отметила вице-премьер, любые системы мониторинга должны быть интегрированы в единую федеральную государственную систему экологического мониторинга состояния окружающей среды.

В ходе заседания также шла речь о реализации комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов. Росрыболовство регулярно проводит молекулярно-генетические исследования и раннюю диагностику заболевания рыб. Также ведомство планирует провести реконструкцию двух рыбоводных заводов в Республике Бурятия и сформировать мобильный комплекс рыбоохраны. Это позволит предупредить массовые заболевания рыб заводского происхождения, увеличить выпуск молоди омуля и осетра к 2024 году до 2 млрд штук и в итоге обеспечить восстановление запасов ценных видов водных биоресурсов.

Вице-премьер поручила Росрыболовству совместно с правительством Иркутской области и РАН дополнительно проработать вопрос развития аквакультуры в регионе.

Экономика Недвижимость Инфраструктура Правительство Вице-премьеры Экология Байкала

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