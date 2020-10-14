Мировые туры и концерты звезд окончательно отменены в большинстве стран Европы, Северной и Южной Америки. Самые смелые планируют их на весну 2021 года: Deep Purple, Green Day, Эрик Клэптон, Энрике Иглесиас, Dead By April, Eskimo Callboy, Pain, Ник Мэйсон из Pink Floyd... Все они хотят приехать и в Россию. А самые осторожные, такие как Стинг, Judas Priest и Джо Бонамасса не назначают даже примерных дат: ждут окончания "второй волны" COVID-19. Заперты двери ведущих звукозаписывающих студий... Зато артисты, лишившись возможности выступать, дабы не скучать, начали изучать свои архивы и выпускать концертные альбомы с раритетными записями. Будто бы выучили русскую поговорку "нет худа без добра"...

Первыми очередной тренд сезона-2020 почувствовали Rolling Stones, Роджер Уотерс, Чик Кориа и Queen. Особенно переживал Мик Джаггер: "роллинги" не издавали альбомов, состоящих из новых песен с релиза 2005 года A Bigger Bang. В начале весны они наконец-то пообещали премьеру, но из-за пандемии вначале выпустить только сингл Living In a Ghost Town (то бишь "Потерянный в городе-призраке"). Их студию закрыли, времени появилось много, вот Rolling Stones и нашли, обсудили, одобрили и выпустили Steel Wheels Live - концертную запись в честь этого диска, особенно ценную редкими дуэтами с Акселем Роузом, Джоном Ли Хукером и Эриком Клэптоном.

Недолго скучал на музыкальном карантине и знаменитый джазовый пианист Чик Кориа - обнаружил фонограмму концерта Plays, изюминками которого стали джазовые версии произведений Моцарта, Шопена и Скрябина. Ну, а Роджер Уотерс решил представить уже не только фильм Us + Them о своем туре 2017-2018 годов, но и одноименный концертный альбом. Почти две трети его - песни Pink Floyd 70-х, которые сам же Уотерс и сочинил. Очень значительными, символическими кажутся теперь перепады настроений в хитовой классике этой группы: от встревоженной магии космических стихий до чуть усталых, мудрых, неспешных наговоров старого доброго друга. Атмосферные клавишные, взъерошенные гитарные соло, вторгающиеся в "живую" музыку электронные биты и сэмплы, - слушая эти песни, понимаешь, как многое разведали и дали прогрессивному року и даже технокумирам 90-х эти четверо английских музыкантов...

Вот и Queen, чей гитарист Брайан Мэй успел за весну -лето и коронавирусом переболеть, и сердечную болезнь перенести, тоже решили напомнить о себе. Мировой тур, назначенный на 2020 год, состоится уже только в следующем. Но покупать билеты можно уже сейчас, поэтому выпуск ностальгического альбома Live Around The World - очень мудрый стратегический ход. В нем нет новых песен, да они у ветеранов Брайана Мэя и Роджера Тейлора с приглашенным вокалистом Адамом Ламбертом почему-то никак и не пишутся. Зато есть записи 2014-2020 годов: ничего необычного, все давние знакомые хиты. Если и была у релиза цель, кроме стратегической и, конечно, коммерческой, то только, наверное, в том, чтобы показать, что Адам Ламберт достает ноты Фредди Меркьюри. И старательно играет его роль на сцене. Ну, а кто не любит караоке? Но мы ждали от Мэя и Тейлора все-таки большего...