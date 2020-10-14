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14.10.2020 19:19
Рубрика: Экономика

Турпотоки местного разлива

Россияне из-за пандемии путешествовали внутри регионов
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
В летний сезон 2020 года многие россияне предпочли отдыхать внутри своих регионов из-за эпидемиологической обстановки в других частях страны. Об этом рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

В предыдущие годы такого не было. Например, число туристов в этом году превысило прошлогодние показатели в Астраханской, Самарской и Ленинградской областях. Рост турпотока в первую очередь обеспечили местные жители, пояснила Ломидзе.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Сложный и противоречивый летний сезон этого года она назвала успешным. "На массовых направлениях в общей сложности регионы недосчитались примерно 30% традиционного туристического потока", - сказала Ломидзе. Изначально эксперты прогнозировали, что турпоток в этом году составит только треть от уровня прошлого года, то есть снижение будет до 60-70%.

По предварительным итогам, Краснодарский край принял с начала года около 9 млн россиян, Крым - около 5 млн. Турпоток в Бурятию, на Алтай и в другие не слишком развитые пока в туристическом плане регионы даже вырос по сравнению с прошлым годом на 5-10%. Помогли чартерные программы, которые этим летом запустили туроператоры. Всеми возможными усилиями последствия коронавируса во внутреннем туризме этим летом удалось преодолеть, отметила представитель АТОР.

Турпоток внутри России летом этого года оказался только на треть ниже прошлогодних показателей

Теперь все внимание приковано к осенне-зимнему сезону. Россияне пока опасаются бронировать туры больше, чем за 10-14 дней до выезда. Но дорогостоящие VIP-номера в отелях Краснодарского края на новогодние праздники уже раскуплены. Кстати, Краснодарский край безусловно лидирует среди внутренних направлений по объему бронирований на Новый год, подчеркнула Ломидзе. Среди немногих открытых зарубежных направлений лидируют новогодние туры в Турцию, в основном - в Стамбул и Анталью.

Сейчас и туристы и туроператоры ожидают старта второго этапа программы кешбэка за туры 15 октября. Так как продажи продлятся до 5 декабря, у туристов будет возможность выбрать маршруты и запланировать новогодние праздники, туры можно бронировать до 10 января 2021 года, пояснила Ломидзе.

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