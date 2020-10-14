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14.10.2020 19:12
Рубрика: Экономика

Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт

Текст: Евгений Гайва
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За неделю с 6 по 12 октября 2020 года цены на сахар-песок выросли на 4,7%, сообщили в Росстате. Этот продукт подорожал больше всего.

Фото: iStock
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"Подорожание на 6% и более отмечено в 23 субъектах Российской Федерации, в том числе в Ставропольском крае - на 13,9%, Калужской области - на 11,4%", - отметили в Росстате.

Также за указанный период увеличились цены на подсолнечное масло - на 1,9%, на яйца куриные - на 1,4%.

Среди остальных продуктов питания цены выросли на гречневую крупу (+0,6%), муку пшеничную (+0,4%), колбасу вареную, рыбу мороженую, консервы мясные для детского питания, сметану и вермишель (+0,3%), молоко пастеризованное, хлеб и рис (+0,2%).

При этом снизились цены на овощные и фруктово-ягодные для детского питания - на 0,3%, пшено, карамель, конфеты мягкие, глазированные шоколадом - на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,9%. Больше всего подешевела морковь - на 2% и яблоки - на 1,9%.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости цены выросли на порошок стиральный (+0,3%), мыло туалетное, подгузники детские и сухие корма для животных (+ 0,2%). В то же время паста зубная и бумага туалетная подешевели на 0,1%.

В целом за период с 6 по 12 октября 2020 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала октября - 100,2%. С начала года потребительские цены выросли на 3,1%.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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