Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений

В рамках второго этапа программы компенсации части стоимости туров по России будут доступны более 1,5 миллиона предложений от туроператоров и отелей, сообщили в Ростуризме.

"Особое внимание в этом сезоне мы обращали на путешествия, связанные с самыми разными видами отдыха на природе. Выбрать доступный и безопасный вариант такого отдыха можно практически в каждом регионе нашей страны", - сказала руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Она отметила, что в России есть все: от теплой, комфортной зимы на юге страны, до настоящей русской зимы на севере. В октябре в Краснодарском крае, в Сочи, еще можно плавать в море, а в Мурманской области - уже увидеть северное сияние и первый снег.

В конце ноября открывается горнолыжный сезон в Шерегеше, а ближе к Новому Году - на Красной Поляне, горнолыжных курортах Кавказа и в Мурманской области, добавила она.

При этом, напомнила Догузова, условия участия в туристическом кешбэке стали удобнее и привлекательнее для туристов.

Выбрать и купить тур теперь можно в течение полутора месяцев, до пятого декабря. Отправиться в поездку можно будет с момента старта акции и до окончания новогодних праздников.

В программе участвуют поездки от двух ночей. Возвращаться будет 20% стоимости туров, но не более 20 тысяч рублей.