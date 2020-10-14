В Лиге наций завершается четвертый тур. В его рамках сборная России в среду вечером примет на стадионе московского "Динамо" венгров.

В матче Германия - Швейцария в атаке обе команды проявили себя лучше, чем в обороне. Фото: EPA

Между тем уже первый игровой день тура преподнес несколько неожиданных результатов. Так, в Кельне сборная Германии устроила боевик на пару со швейцарцами, завершившийся боевой ничьей, - 3:3.

Несмотря на разрешение УЕФА пускать болельщиков на матчи под своей эгидой, матч на "Рейн Энерги Штадион" прошел без зрителей: слишком уж неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась в регионе. И очень жаль, потому что в этой игре было на что посмотреть. Гости уже к 26-й минуте вели 2:0, а потом, когда "бундестим" отыгралась, снова вышли вперед. Максимум, что удалось хозяевам, так это спасти ничью - 3:3. Напомним, совсем недавно немцы разошлись миром с тем же счетом с командой Турции, и тогда главный тренер сборной Германии Йоахим Лев был "разочарован и взбешен". Сейчас реакция специалиста оказалась более благосклонной.

- Приятно видеть, как мы прибавляем в игре в три защитника и в четыре защитника, - отметил Лев. - Надо уметь переключаться между разными схемами. У этой команды большой потенциал. В любом турнире нашей задачей-минимум всегда будет попадание в полуфинал.

Впрочем, эксперты настроены не так оптимистично. По мнению многих, этой сборной Германии не хватает опытного дядьки-наставника. Вот почему в игре немцев столько нестабильности. Когда у экс-капитана "бундестим" Бастиана Швайнштайгера спросили, кого необходимо вызвать в команду, он не раздумывая ответил: "Томаса Мюллера".

Есть повод для удовлетворения и у швейцарцев, пусть они и не удержали победу. Шутка ли, немцы не могут обыграть "часовщиков" уже три матча подряд. Сборных, которые могут похвастаться подобной серией во встречах с четырехкратными чемпионами мира, наверное, можно пересчитать по пальцам.

Сборная Германии не может обыграть швейцарцев уже три матча подряд. Мало кто может похвастаться подобной серией во встречах с немцами

Вообще, в группе 4 Лиги "А", где выступают обе команды, нет недостатка в сюрпризах. У тех же немцев после четырех туров всего одна победа при трех ничьих. Спотыкается и другой фаворит квартета, сборная Испании. Сегодня подопечные Луиса Энрике в гостях уступили украинцам - 0:1. Единственный мяч на счету Виктора Цыганкова. Момент исторический: до сих пор испанцы Украине не проигрывали.

- Я думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Они до конца исполняли. Это их победа. Это только они, - подвел итог наставник "жовто-блакитных" Андрей Шевченко.

Результат тем более удивительный, что месяц назад испанцы разнесли Украину со счетом 4:0. А сейчас их в группе разделяет всего одно очко. У Испании семь баллов, у немцев и украинцев по шесть. Швейцарцы идут последними с двумя очками, которые взяли в двух играх с немцами.

Любопытные вещи творились и в других дивизионах турнира. В Лиге "С" сборная Люксембурга в гостях взяла и обыграла Черногорию - 2:1. Помимо результата матч запомнился еще и потасовкой в дополнительное время, по итогам которой рефери удалил двух черногорцев и одного люксембуржца. Им оказался полузащитник нашей "Уфы" Оливье Тилль.

Черногорцы победой могли гарантировать себе повышение в классе. Теперь же они вместе с Люксембургом делят лидерство в своей группе: у обеих по девять очков. А ведь помимо них в квартете такие неуступчивые сборные, как Азербайджан и Кипр.

Еще один пример стремительного роста футбольного "карлика" можно найти в дивизионе "D". Там сборная Мальты в гостях нанесла пощечину латвийцам - 1:0. Победный гол случился на 96-й минуте матча.