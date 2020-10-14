Новости

Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 22:24
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку 22:11
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 22:11
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье 21:46
Слабые ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные 21:21
Хуснуллин: Льготная ипотека увеличивает объем строящегося жилья 21:13
Минобороны сообщило о 1 468 военнослужащих с коронавирусом 21:01
В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 20:55
Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС 20:40
На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни 20:40
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми 20:34
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений 20:27
Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта 20:06
В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид" 19:59
Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября 19:57
Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН 19:55
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 19:12
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 19:03
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 19:00
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 18:51
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 18:44
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 18:38
Пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически 18:37
Проактивное установление инвалидности станет постоянным 18:20
Раскрыта тайна галактики, на 99,99 процентов состоящей из темной материи 18:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
14.10.2020 21:05
Рубрика: Спорт

По швейцарскому счету

У немцев появился новый неудобный соперник
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 233(8287)
В Лиге наций завершается четвертый тур. В его рамках сборная России в среду вечером примет на стадионе московского "Динамо" венгров.
В матче Германия - Швейцария в атаке обе команды проявили себя лучше, чем в обороне. Фото: EPA В матче Германия - Швейцария в атаке обе команды проявили себя лучше, чем в обороне. Фото: EPA
В матче Германия - Швейцария в атаке обе команды проявили себя лучше, чем в обороне. Фото: EPA

Между тем уже первый игровой день тура преподнес несколько неожиданных результатов. Так, в Кельне сборная Германии устроила боевик на пару со швейцарцами, завершившийся боевой ничьей, - 3:3.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Россия - Венгрия - онлайн-трансляция матча Лиги наций

Несмотря на разрешение УЕФА пускать болельщиков на матчи под своей эгидой, матч на "Рейн Энерги Штадион" прошел без зрителей: слишком уж неблагоприятная эпидемиологическая ситуация сложилась в регионе. И очень жаль, потому что в этой игре было на что посмотреть. Гости уже к 26-й минуте вели 2:0, а потом, когда "бундестим" отыгралась, снова вышли вперед. Максимум, что удалось хозяевам, так это спасти ничью - 3:3. Напомним, совсем недавно немцы разошлись миром с тем же счетом с командой Турции, и тогда главный тренер сборной Германии Йоахим Лев был "разочарован и взбешен". Сейчас реакция специалиста оказалась более благосклонной.

- Приятно видеть, как мы прибавляем в игре в три защитника и в четыре защитника, - отметил Лев. - Надо уметь переключаться между разными схемами. У этой команды большой потенциал. В любом турнире нашей задачей-минимум всегда будет попадание в полуфинал.

Впрочем, эксперты настроены не так оптимистично. По мнению многих, этой сборной Германии не хватает опытного дядьки-наставника. Вот почему в игре немцев столько нестабильности. Когда у экс-капитана "бундестим" Бастиана Швайнштайгера спросили, кого необходимо вызвать в команду, он не раздумывая ответил: "Томаса Мюллера".

Есть повод для удовлетворения и у швейцарцев, пусть они и не удержали победу. Шутка ли, немцы не могут обыграть "часовщиков" уже три матча подряд. Сборных, которые могут похвастаться подобной серией во встречах с четырехкратными чемпионами мира, наверное, можно пересчитать по пальцам.

Сборная Германии не может обыграть швейцарцев уже три матча подряд. Мало кто может похвастаться подобной серией во встречах с немцами

Вообще, в группе 4 Лиги "А", где выступают обе команды, нет недостатка в сюрпризах. У тех же немцев после четырех туров всего одна победа при трех ничьих. Спотыкается и другой фаворит квартета, сборная Испании. Сегодня подопечные Луиса Энрике в гостях уступили украинцам - 0:1. Единственный мяч на счету Виктора Цыганкова. Момент исторический: до сих пор испанцы Украине не проигрывали.

- Я думаю, что мне сегодня нет смысла что-то говорить. Ребята все сказали своим отношением, самоотдачей, они приняли перестроения, которые мы предложили. Они до конца исполняли. Это их победа. Это только они, - подвел итог наставник "жовто-блакитных" Андрей Шевченко.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Станислав Черчесов: Ничья с турками - закономерный результат

Результат тем более удивительный, что месяц назад испанцы разнесли Украину со счетом 4:0. А сейчас их в группе разделяет всего одно очко. У Испании семь баллов, у немцев и украинцев по шесть. Швейцарцы идут последними с двумя очками, которые взяли в двух играх с немцами.

Любопытные вещи творились и в других дивизионах турнира. В Лиге "С" сборная Люксембурга в гостях взяла и обыграла Черногорию - 2:1. Помимо результата матч запомнился еще и потасовкой в дополнительное время, по итогам которой рефери удалил двух черногорцев и одного люксембуржца. Им оказался полузащитник нашей "Уфы" Оливье Тилль.

Черногорцы победой могли гарантировать себе повышение в классе. Теперь же они вместе с Люксембургом делят лидерство в своей группе: у обеих по девять очков. А ведь помимо них в квартете такие неуступчивые сборные, как Азербайджан и Кипр.

Еще один пример стремительного роста футбольного "карлика" можно найти в дивизионе "D". Там сборная Мальты в гостях нанесла пощечину латвийцам - 1:0. Победный гол случился на 96-й минуте матча.

Спорт Футбол Лига наций Лига наций 2020/2021

Главное сегодня

Президент внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции
Путин: В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
В Госдуме оценили заявления США о якобы готовности заморозить ядерные арсеналы
Президент Киргизии уйдет в отставку после парламентских выборов
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России