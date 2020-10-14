Сборная России сыграла вничью с венграми в Лиге наций

Национальная команда России по футболу во второй раз подряд сыграла вничью в матче Лиги наций. На этот раз наша сборная разошлась миром с Венгрией - 0:0.

Этим матчем сборная закрывала сложнейшую неделю, в течение которой она провела сразу три встречи. Впечатления остались двоякие. С одной стороны - что против Швеции, что затем с турками, команда Станислава Черчесова временами показывала весьма качественный футбол. Но с другой - скандинавам наши проиграли (1:2), а с турками упустили преимущество, ведя в счете (1:1).

По сравнению с последним поединком Черчесов произвел только одну перестановку: вместо правого защитника Вячеслава Караваева вышел Игорь Смольников. Место в воротах занял Антон Шунин, в защите, помимо Смольникова, вышли Андрей Семенов, Федор Кудряшов и Юрий Жирков, в средней линии - Магомед Оздоев, Алексей Ионов, Роман Зобнин, Далер Кузяев и Антон Миранчук, в нападении - капитан Артем Дзюба.

Первый тайм прошел в целом в равной борьбе. Венгры осторожничали и старались не идти в атаку большими силами. Россия же пыталась задействовать фланги, где активны были Ионов и Жирков. Пожалуй, за стартовые 45 минут наша команда создала два по-настоящему опасных момента. Сначала Оздоев вышел один на один с Денешем Дибушем, но вместо удара решил отпасовать на Дзюбу, которому помешали защитники. А уже прямо перед перерывом у Артема снова возник момент, но он не дотянулся до мяча.

В начале второй половины все тот же Дзюба мог открыть счет. Однако на сей раз венгров спас их голкипер. Хозяева наращивали давление. Черчесов выпустил на замену сразу несколько атакующих игроков: Зелимхана Бакаева, Александра Соболева, Андрея Мостового. Отличный шанс был у Ионова, но форвард "Ростова" попал в перекладину. В концовке россияне пытались устроить последний штурм, но к успеху он не привел. Как итог - 0:0.

Несмотря на ничью, Россия продолжает лидировать в турнирной таблице группы 3 лиги "В". В активе команды Черчесова восемь очков, у венгров - семь, турок - три, сербов - два.