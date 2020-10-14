Шадаев: Под сети 5G освободят частоты 4,7-4,9 ГГц

Для развития 5G военную технику переведут с диапазона 4,7-4,9 ГГц на другие частоты. План по конверсии спектра уже утвержден, рассказал глава Минцифры Максут Шадаев на Форуме по цифровой трансформации в рамках Недели российского бизнеса.

Министр отметил, что все понимают, что приоритетом был бы "золотой диапазон 3,4-3,8 ГГц, который используется для развития сетей пятого поколения по всему миру. В России использовать эти частоты нельзя, так как они заняты силовыми структурами. Технически осуществить их перевод на другие частоты пока не представляется возможным.

С диапазоном 4,7-4,9 ГГц таких проблем возникнуть не должно - все работы уже выстроены.

"Выделены необходимые средства, чтобы разрабатывать образцы военной техники, которая перейдет в другие диапазоны, и 4,7-4,9 нам полностью освободят", - уточнил он.

Кроме того, Шадаев сообщил о возможной передаче частот аналоговых телеканалов, перешедших в цифровой формат. Освободившиеся частоты могут быть использованы для развития 5G.

"Государство субсидирует распространение 1-го и 2-го мультиплексов и несет в связи с этим достаточно большие расходы. Для каналов услуга бесплатная, - напомнил министр. - Это позволяет нам ставить вопрос о том, чтобы телеканалы предоставили эти частоты нам на безвозмездной основе - для вовлечение их в оборот".