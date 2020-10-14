Си Цзиньпин совершает инспекционную поездку по провинции Гуандун

Во второй половине дня глава КНР посетил старый квартал города Чаочжоу, чтобы узнать, как обстоят дела с реставрацией и охраной памятников культуры, передачей объектов нематериального культурного наследия и освоением культурно-туристических ресурсов в районе.

Старый квартал Чаочжоу, история которого насчитывает более 1600 лет, стал первой остановкой во время нынешней поездки Си Цзиньпина. В этом квартале представлены самые колоритные элементы истории и культуры города. Си Цзиньпин познакомился с историей первого в мире разводного моста Гуанцзи, расположенной напротив моста одноименной башни и торгово-пешеходной улицей "мемориальных арок", которая считается знаковым объектом города.

Си Цзиньпин пообщался с владельцами торговых лавок и жителями города. Он подчеркнул, что культура городов Чаочжоу и Шаньтоу рассматривается как важная составная часть цивилизации района Линнань, расположенного к югу от хребта Юнлиншань, и незаменимая часть культуры всей китайской нации.

"Город Чаочжоу известен древней историей и богатой культурой, которые очень ценны для китайской нации. Нам стоит надлежащим образом изучать, любить, беречь и строить его. Город имеет много бесценных сокровищ, в эти годы получил бурное развитие и открыл перед нами огромные перспективы. Надеюсь, что вы сможете продолжать делать город еще более прекрасным".

Затем лидер страны отправился в компанию Chaozhou Three-Circle Group Co., Ltd. (г. Чаочжоу), где ознакомился с ходом разработок, производственным и эксплуатационным процессом на предприятии. Компания была основана в 1970 году, на данный момент занимает лидирующие позиции в разработке и производстве электронных компонентов и перспективных материалов в Китае. Деятельность компании охватывает такие сферы, как мобильные телефоны, электроника, связь, оборудование, электричество, новые источники энергии и др. В последние годы компания делает акцент на собственные разработки.

"Сейчас мы сталкиваемся с небывалыми за последнее столетие переменами. На этом фоне мы должны больше опираться на собственные силы и независимые инновации. На основе стратегических целей ЦК КПК нужно определить свою роль, чтобы внести собственный вклад в строительство могучего и процветающего государства, а также в его модернизацию", - заявил Си Цзиньпин.