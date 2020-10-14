Невролог назвала холодные ноги тревожным сигналом для здоровья

"Ледяные" ноги могут быть признаком сосудистых и неврологических недугов, если это не связано с пребыванием человека на морозе или купанием в холодной воде.

Врач-невролог Ирина Ляскина рассказала на Пятом канале, что холодные ноги - тревожный сигнал, в этом случае необходимо пройти медицинское обследование, чтобы не пропустить развитие тяжелого заболевания.

Например, возможны болезнь Рейно, полинейропатия различного происхождения, возникающая при сахарном диабете, излишествах в употреблении алкоголя, хронической интоксикации тяжелыми металлами или заболевания почек и печени.

Ляскина посоветовала обратить внимание на правильный подбор одежды и обуви, желательно, чтобы она была изготовлена из натуральных материалов и не давила.