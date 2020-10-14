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14.10.2020 17:57
Рубрика: Общество

Астрономы объяснили присутствие снега на Плутоне

Текст: Денис Передельский
Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute, Thomas Pesquet/ESA Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute, Thomas Pesquet/ESA
Фото: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute, Thomas Pesquet/ESA

Международная команда астрономов представила исследование, объясняющее, как появился снег на горах Плутона и чем он отличается от земного снега.

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Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, а коротко о нем рассказывает Eurek Alert. Ученые напоминают, что еще в 2015 году космический зонд New Horizons передал на Землю снимки заснеженных гор на Плутоне. Они поразительно похожи на земные горы, поэтому пейзаж получился впечатляющим. Ранее ничего подобного астрономы в пределах Солнечной системы не видели.

Возникло множество вопросов. Прежде всего, астрономы обратили внимание на то, что снег на Плутоне лежит на вершинах гор, как и на Земле. Однако на нашей планете, как известно, температура воздуха понижается с высотой. На Плутоне все наоборот: там чем выше, тем теплее из-за солнечного излучения.

Так откуда же взялся снег и лед на Плутоне? В новом исследовании международная группа сообщает, что "снег" на горах Плутона по своему составу совершенно не похож на земной. Его основу составляет не вода, как у нас, а замороженный метан. Следы этого газа ранее были обнаружены в атмосфере Плутона. Они насыщают ее так же, как водяной пар насыщает атмосферу Земли.

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Чтобы понять, как практически одинаковый ландшафт мог быть создан при столь разных условиях, ученые смоделировали климат карликовой планеты. Эта модель показала, что из-за своей особой динамики атмосфера Плутона на высоте обогащена газообразным метаном.

Также климатическая модель показала, что только на вершинах гор Плутона воздух содержит достаточно метана для его конденсации. На более низких высотах метана недостаточно для образования льда. Именно этим объясняется то, что мощные метановые ледники в других местах на Плутоне "ощетиниваются" впечатляющими скалистыми гребнями, чего не увидишь на плоских ледниках нашей планеты.

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