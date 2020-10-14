"Союз МС-17" с космонавтами долетит до МКС за рекордные три часа

В 8:45 с космодрома Байконур стартовал пилотируемый корабль "Союз МС-17". Примерно через девять минут корабль будет выведен на орбиту. На его борту - российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также американский астронавт Кэтлин Рубинс. До МКС экипаж летит "экспрессом": дорога по двухвитковой схеме займет чуть больше трех часов. Примерно - 3 часа 7 минут. Это впервые.

А ведь когда-то путь на орбиту занимал у экипажей двое суток. Но последние семь лет пилотируемые "Союзы" добирались до станции около шести часов. Впервые в истории космонавтики по такой короткой трассе полетел в 2013 году "Союз ТМА-08М", и событие это было, прямо скажем, веховое: только четыре витка вокруг Земли, а не тридцать. Переживаний тогда хватало. Не случайно первый "экспресс-полет" поручили выполнить команде с одним из самых опытных командиров - Павлом Виноградовым. "Безусловно, лететь двое суток тяжелее, чем 5-7 часов", - рассказывал космонавт.

Незадолго до того старта вице-президент РАН, видный российский физиолог, научный руководитель Института медико-биологических проблем РАН академик Анатолий Григорьев рассказал корреспонденту "РГ": "Раньше экипаж на борту корабля имел возможность переодеться, поесть и даже поспать. А на короткой трассе даже к невесомости особо не успеешь привыкнуть. Что мы делаем совместно с Центром подготовки космонавтов? Ребята будут стартовать ночью. Поэтому принято решение для них сутки "перевернуть". Неделю до старта они будут ложиться спать в 9-10 утра, а просыпаться к вечеру. То есть сознательно меняется биологический ритм".

И вот теперь дорога к МКС должен сократиться еще вдвое. Двухвитковая схема полета отработана на грузовых "Прогрессах". В июле "Прогресс МС-15" установил новый рекорд для непилотируемых кораблей - 3 часа 18 минут. Ну, а для "пилотников" рекорд по скорости доставки экипажей на МКС принадлежит "Союзу МС-06", который в сентябре 2017 года сделал это за 5 часов 38 минут.

Добавила ли сверхбыстрая схема полета до МКС нагрузок экипажу в тренировках? Нет. "Экипажи успешно прошли весь цикл тренировок и никаких дополнительных нагрузок и сложностей она не предусматривает, - сказал перед стартом командир Сергей Рыжиков. - Мы абсолютно уверены в технике, в себе и надеемся, что все получится благополучно и до станции мы доберемся быстрее, чем добрались из Звездного городка до Байконура".

Причаливание к модулю "Рассвет" запланировано на 11:52 мск. Стыковка с орбитальной станцией, как правило, осуществляется в автоматическом режиме, но может проводиться и вручную - командиром корабля. На тренировках все операции отработаны, что называется, до звона.

В экипаже опыта космических полетов не имеет только Кудь-Сверчков. У Рыжикова и Рубинс за плечами по одному: Владимир отработал на орбите 173 суток, Кэтлин - 115. Планируемая совместная продолжительность их работы в невесомости - 177 суток. У космонавтов намечена обширная программа. В частности, они должны провести 55 научных исследований и экспериментов, из них четыре - новых.

Экипаж получил позывной "Фавор". Его первая буква получила отображение в эмблеме "Союза МС-17": именно в нее вписано изображение участка земной поверхности, который, как отметил Сергей Рыжиков, символизирует бережное отношение к планете и благодарность родной земле. Также на эмблеме присутствуют силуэт МКС, солнечные батареи которой выполнены в виде римской цифры XX, что символизирует двадцатилетие работы длительных экспедиций на станции.

Кстати, из-за коронавируса подготовка экипажа проходила в условиях строжайшего карантина. Все и вся - только в масках. У космонавтов делали ПЦР-тестирование, быстрые тесты на антитела. "Это очень хорошие меры безопасности" , - заметила Кэтлин Рубинс.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.