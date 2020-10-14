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14.10.2020 15:53
Рубрика: Власть

Срок упрощенного оформления детских пособий могут продлить до 1 марта

Текст: Галина Мисливская
Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, в котором предлагается продлить срок упрощенного оформления пособий на детей до 1 марта следующего года.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Весной этого года мы упростили порядок получения ряда социальных выплат, в том числе - на первого и второго ребенка. В период с 1 апреля по 1 октября они назначались автоматически, без лишней бюрократии и дополнительных подтверждений, что было совершенно оправданно в условиях пандемии", - напомнил один из авторов инициативы, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
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Однако окончание этого срока совпало всплеском заболеваемости коронавирусом. "Мы считаем, что в данных обстоятельствах упрощенный порядок должен быть продлен до 1 марта 2021 года", - заявил он.

Сенатор уверен, что родители детей не должны стоять перед выбором - рисковать своим здоровьем, посещая лишний раз государственные учреждения, или отказаться от положенных им выплат. "В нынешней сложной ситуации мы должны поддержать людей и сохранить беззаявительный порядок получения этих средств. Рассчитываю, что законопроект будет принят в самые короткие сроки", - добавил парламентарий.

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